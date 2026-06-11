Children of Rania al Abbasi: The Tragedy of the Disappeared

The story of the six children who disappeared after their father was arrested by the Syrian military intelligence in 2013, and the subsequent investigation into their fate.

Dima aveva 14 anni, Entisar 13, Najah 11, Alaa 8, Ahmed sei e Layan appena due. Vivevano in un sobborgo di Damasco insieme ai loro genitori: il padre Abdul Rahman Yasin e la madre Rania al Abbasi, una dentista ed ex campionessa di scacchi che aveva rappresentato la Siria in diversi tornei arabi e regionali.

Il 9 marzo 2013 alcuni agenti dei servizi segreti militari fecero irruzione in casa loro e arrestarono Rahman Yasin. Il giorno dopo tornarono per rubare gioielli, le auto di famiglia e alcuni documenti. Infine il giorno successivo portarono via anche Rania e i suoi sei figli. Da allora non si è saputo più nulla di loro.

Per tredici anni i familiari li hanno cercati senza sosta e i sei bambini scomparsi di Rania al Abbasi sono diventati il simbolo della crudeltà e della disumanità del regime di Bashar al Assad. Secondo le organizzazioni per la difesa dei diritti umani, Abdul Rahman Yasin e Rania al Abbasi sono stati puniti per avere fornito assistenza agli oppositori del regime.

Il cadavere del padre è stato identificato tra i circa cinquantamila che compaiono nelle immagini che il fotografo della polizia militare siriana conosciuto con il nome in codice Caesar riuscì a portare di nascosto fuori dal paese nel 2014, rendendo note al mondo le terribili violenze compiute nelle carceri siriane. Secondo le ricostruzioni, Rahman Yasin è stato torturato e ucciso nel giro di un mese. Il destino della madre resta ancora oggi sconosciuto.

I familiari hanno setacciato per anni, e soprattutto dopo la caduta di Assad nel dicembre del 2024, gli orfanotrofi dove era risaputo che finivano i figli dei dissidenti, a cui erano cambiati i nomi e alterati i ricordi, e le prigioni dove erano rinchiusi anche i minorenni. Poi, il 30 maggio, la commissione nazionale siriana per le persone scomparse, istituita un anno fa, ha fatto sapere di poter concludere con ‘un alto grado di certezza’ che i figli di Rania al Abbasi sono morti.

La conferma è arrivata da Hassan al Abbasi, il fratello di Rania, che in un video su Facebook ha raccontato di aver visto delle immagini recuperate nell’ambito delle ricerche sul, uno dei più atroci compiuti dal regime nell’aprile del 2013 in un quartiere a sud di Damasco, nel quale quasi trecento persone, tra cui donne e bambini, furono uccise e seppellite in una fossa comune. Gli autori della strage – tra cui Amjad Youssef, ex funzionario dell’intelligence militare, considerato il principale responsabile e arrestato ad aprile – hanno filmato le esecuzioni.

Nei video, resi pubblici nel 2022, si riconoscono alcuni di loro in uniforme mentre sparano e poi danno fuoco ai cadaveri. Tra i filmati legati alle indagini su Youssef ce n’è uno in cui si vedono alcuni bambini in una stanza buia. Un uomo, probabilmente Youssef, li accusa di essere ‘grandi finanziatori del terrorismo’. Poi partono i colpi.

Hassan al Abbasi ha riconosciuto i corpi coperti di sangue dei suoi nipoti. La tragedia ha riaperto le ferite della società siriana, segnata dalle sparizioni forzate durante i decenni di dittatura della famiglia Assad: secondo la commissione nazionale siriana per le persone scomparse sono almeno 300mila. E ha spinto molti siriani a chiedere con insistenza alle autorità di Damasco di puntare sulla giustizia di transizione e perseguire con più severità le persone legate all’ex regime.

Su New Lines Magazine il giornalista australiano Morgan Laffer, che vive in Siria e si occupa delle conseguenze del conflitto, ha potuto verificare studiando alcuni documenti per un’altra indagine sulla sparizione di migliaia di bambini negli anni della guerra civile, che era una strategia decisa dai vertici del regime e che coinvolgeva vari organismi, dai servizi segreti al ministero degli affari sociali fino ai funzionari degli orfanotrofi o delle strutture dove erano portati i bambini, tutti ingranaggi di un meccanismo pensato per inghiottire i figli e le figlie dei detenuti e degli oppositori, usati come strumento di ricatto, merce di scambio e come un altro modo per torturare i loro genitori.

‘Era questa la genialità della violenza del regime’, commenta Laffer. ‘Non era concepita solo per uccidere. Con precisione burocratica classificava, trasferiva, nascondeva e rinominava i figli dei presunti dissidenti con l’obiettivo di farli sparire prima ancora che il mondo sapesse dove cercarli’





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