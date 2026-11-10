Chile: Bloccate Strade e Porti dagli Autotrasportatori per i Costi del Carburante

Proteste diffuse in Cile martedì 10 novembre 2026. Blocchi stradali e portuali guidati da Confederación de Transportistas Fuerza del Norte e No+TAG per reclamare stabilità nei prezzi del gasolio.

Diverse città del Cile hanno registrato significative interruzioni del traffico martedì 10 novembre 2026, a seguito di una vasta ondata di scioperi organizzati dagli autotrasportatori indipendenti. La protesta, che ha interessato le principali arterie stradali del paese e i porti strategici, è stata innescata dal crescente malcontento relativo all'aumento dei prezzi del carburante, un fenomeno accentuato dalla volatilità dei mercati energetici globali.

Blocchi Stradali Impatto su Iquique e Autostrade

I manifestanti hanno organizzato blocchi stradali che hanno paralizzato la tratta autostradale principale che collega il nord al sud del Cile, interrompendo il flusso commerciale nazionale. L'accesso al porto di Iquique è risultato particolarmente colpito dalle azioni di chiusura, costringendo le autorità portuali e le aziende di logistica a ricalibrare le proprie operazioni. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico Diario Financiero, le ripercussioni hanno superato il settore dei trasporti terrestri, influenzando anche il turismo e il commercio marittimo.

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Organizzazione degli Scioperi e Reazioni del Settore

La convocazione dello scioperi è stata emanata congiuntamente dalla "Confederación de Transportistas Fuerza del Norte" e dal movimento sociale "No+TAG". Questi gruppi hanno dichiarato la volontà di mobilitare circa 4.000 autisti per manifestare la propria contrarietà alla politica energetica vigente. La protesta ha tuttavia ricevuto un'accoglienza mista all'interno del comparto, poiché le due più grandi associazioni di categoria nazionali hanno deciso di non aderire alla mobilitazione, mantenendo una posizione ufficiale separata da quella dei gruppi indipendenti promotori.

Richieste di Modifiche al Sistema MEPCO

I punti centrali delle richieste avanzate dai manifestanti riguardano la necessità di interventi governativi immediati per contenere l'impennata dei costi del gasolio. In particolare, gli autotrasportatori chiedono una riforma strutturale del meccanismo MEPCO, il sistema attuale di stabilizzazione dei prezzi dei carburanti che gli operatori considerano insufficiente a proteggere i margini di guadagno. Inoltre, viene richiesto un adeguamento del carico fiscale che grava sugli autotrasportatori, al fine di ridurre i costi operativi legati alla movimentazione delle merci e al mantenione dei veicoli.

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Iniziativa Legislativa e Limiti ai Prezzi Settimanali

Oltre alle richieste istituzionali, i gruppi protestatari hanno annunciato l'intenzione di presentare un disegno di legge specifico. La proposta legislativa mira a introdurre un limite rigido agli aumenti settimanali del prezzo del carburante, fissando una soglia massima di 20 pesos per litro, che equivale a circa 0,02 dollari. Questa misura sarebbe stata introdotta per evitare fluttuazioni troppo aggressive che compromettono la stabilità dei costi di trasporto su lunghe distanze, garantendo una maggiore prevedibilità economica per le imprese del settore.

Reazione Governativa e Prospettive Future

Di fronte alle proteste, il governo cileno ha confermato la propria disponibilità a intervenire per supportare il sistema di stabilizzazione MEPCO. Le autorità hanno dichiarato intenzione di utilizzare i risparmi di bilancio disponibili per fornire un sostegno finanziario immediato al meccanismo, nella speranza di attenuare l'impatto dei prezzi elevati sugli operatori del settore. La situazione rimane in evoluzione, con il governo che cerca di bilanciare le esigenze fiscali con la necessità di mantenere il flusso commerciale attivo, mentre i portatori di interesse continuano a monitorare l'efficacia delle misure annunciate.