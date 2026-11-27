Satellite images reveal PLA using civilian vessels to create a floating bridge in Fujian for amphibious exercises near Taiwan, signaling advanced invasion capabilities and logistical preparations.

Un'immagine satellitare mostra imbarcazioni civili disposte in modo tale da formare, secondo quanto affermano analisti e funzionari, una passerella galleggiante improvvisata per veicoli, nell'ambito di un'esercitazione di sbarco anfibio condotta dall'esercito cinese nella baia di Dacheng, nella provincia del Fujian, in Cina, il 5 novembre 2026. Questa attività è stata confermata da dati geospaziali e da un report esaminato da Reuters che evidenziano la preparazione di nuove metodologie per lo sbarco di truppe.

Dettagli Tecnici Esercitazione Anfibio

La Cina sta organizzando una drill anfibio di diverse settimane nella provincia affacciata su Taiwan, testando un nuovo metodo per far sbarcare le truppe a terra collegando le navi civili in un ponte galleggiante improvvisato. Le immagini satellitari e un rapporto della società di dati geospaziali ingeniSPACE mostrano come il ponte fluttuante abbia una lunghezza di circa 800 metri. L'esercizio mira a permettere il transito di equipaggiamenti pesanti e materiali da acque più profonde verso la costa, creando ulteriori posizioni strategiche lungo la linea costiera di Taiwan.

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Analisi Strategica e Ruolo Civile

Jason Wang, direttore operativo di ingeniSPACE, ha dichiarato che l'Esercito di Liberazione Popolare sembra stare esercitando metodi a bassa firma per fornire supporto logistico alle forze che potrebbero essere coinvolte in uno scenario di invasione della prima catena di isole. L'uso di navi civili per abilitare il collegamento di equipaggiamenti pesanti crea opzioni di sbarco supplementari che non erano disponibili precedentemente. Nessun equipaggiamento di pontonaggio progettato specificamente per questo scopo è stato osservato, suggerendo che la Cina potrebbe stare perfezionando l'uso delle risorse marittime civili esistenti per improvisare infrastrutture di sbarco in uno scenario di combattimento.

Partecipazione Navi e Supporto Logistico

L'analisi delle immagini dal 1 novembre al 16 ha mostrato che le navi hanno manovrato attorno alla baia, formando e smontando il ponte galleggiante. Hanno partecipato otto navi civili, composte da quattro chiatte, due semisommergibili e due motopropulse, insieme a quattro mezzi da sbarco, nonché a più piccole navi di supporto e alle navi della marina cinese nelle vicinanze. Questa configurazione complessa indica una capacità operativa avanzata che integra il settore marittimo commerciale con le esigenze militari strategiche regionali.

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Impatto Geopolitico ed Elettorale

Un alto funzionario della sicurezza informato sull'esercitazione nella baia di Dacheng, situata a soli 280 chilometri dall'isola principale di Taiwan, ha confermato che l'attività era ancora in corso venerdì, ma non ha stabilito un collegamento diretto con le elezioni locali previste per il giorno successivo. L'esercizio è stato progettato per esercitare l'acquisizione rapida di piccole isole ed è molto mirato verso le contingenze lungo la prima catena di isole. Si pensa che sia parte dell'esercizio strategico militare completo dell'anno corrente, tenutosi in ritardo rispetto agli anni precedenti per ragioni di sensibilità politica.

Contesto Storico e Reazioni Regionali

Il Ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di essere a conoscenza dell'attività militare cinese nella baia di Dacheng, inclusa l'uso di navi civili nelle esercitazioni, e sta valutando le implicazioni per la sicurezza nello stretto di Taiwan e la pace nella regione. La Cina considera Taiwan come proprio territorio nonostante il rifiuto del governo di Taipei delle rivendicazioni di sovranità di Pechino. Il presidente Xi Jinping ha visitato l'isola di Dongshan nel 2024, sito di una storica vittoria dell'Esercito di Liberazione Popolare durante la guerra civile del 1953 contro le forze della Repubblica di Cina.