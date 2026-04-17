Chiostri italiani: Oasi di pace e gusto tra arte e storia

Dagli ex conventi milanesi e bergamaschi ai luoghi veneziani e valdostani, i chiostri italiani si trasformano in eleganti ristoranti e caffè, offrendo un connubio unico di arte, storia e alta cucina, un rifugio di tranquillità e sapori inestimabili.

Il chiostro, elemento architettonico di notevole importanza sia in contesti religiosi che laici, si configura come uno spazio cardine per la transizione e la relazione umana. Nei cenobi, quali conventi e abbazie, esso incarnava il cuore pulsante della vita monastica, fungendo da collegamento fisico e spirituale tra la chiesa, il refettorio e la biblioteca.

Al contempo, il chiostro offriva un rifugio di meditazione e quiete, spesso arricchito da un giardino o un orto, stabilendo un confine quasi tangibile tra il mondo interiore e quello esterno. La sua intrinseca funzione sociale si estende prepotentemente anche agli edifici civili; il colonnato, grazie al suo intrinseco valore estetico e alla sua collocazione strategica, si trasforma in un luogo di passaggio, accoglienza, sosta e incontro. L’Italia, con il suo vasto e ricco patrimonio artistico, vanta numerosi edifici provvisti di chiostri sparsi da Nord a Sud. Molti di questi spazi, in particolare gli ex conventi, hanno nel tempo visto mutare la loro destinazione d’uso, ma non hanno perso il loro fascino intramontabile. Questi luoghi, intrisi di arte e storia, invitano alla meditazione e alla condivisione, trasmettendo a chi li visita sensazioni di profonda tranquillità. Questa serenità viene amplificata quando questi spazi sono arricchiti da eccellenti proposte gastronomiche. Che si tratti di una cucina semplice e genuina o di un’esperienza culinaria sofisticata, accompagnata da vini locali selezionati o da abbinamenti con cocktail ricercati, la gastronomia offerta nei ristoranti ricavati nei chiostri ha il potere di sospendere il tempo e indurre alla contemplazione. Permette di assaporare con intensità il momento presente, le creazioni culinarie e le antiche ricette che narrano storie di tradizioni. Un esempio emblematico è il ristorante 10_11, situato nel Portrait, all'interno del Seminario Arcivescovile di Milano. Superato un imponente portale sorretto da maestose cariatidi, si accede al Seminario, un complesso edilizio la cui costruzione iniziò nel 1565 per volere di Carlo Borromeo e che vide la collaborazione dei più rinomati architetti milanesi dell'epoca. Questo luogo racchiude un'ampia corte, delimitata da una successione di eleganti colonne. È possibile accedervi sia per una piacevole passeggiata, sia per godere delle proposte dei ristoranti e delle caffetterie del Portrait. Tra questi spicca il dinamico ristorante 10_11, il cui nome deriva dai numeri civici delle due facciate che si affacciano sul chiostro. Non lasciatevi intimidire dall'eleganza intrinseca del luogo; l'accoglienza e le proposte culinarie, sapientemente curate da Luigi Cinotti e Cesare Murzilli per i dolci, sono pensate per essere inclusive, caratterizzate da sapori immediati e orari estesi che coprono l'intera giornata, prolungandosi anche oltre la mezzanotte, momento in cui si svolge la tradizionale Spaghettata del mercoledì. A colazione, il buffet offre un'ampia scelta, ma merita una sosta anche solo il croissant farcito con lamponi e crema alla vaniglia. Per l'aperitivo, un cocktail signature come l'Ambrogino d'oro introduce degnamente ai pranzi e alle cene, che possono essere consumati nel suggestivo chiostro o nella sala affacciata sul giardino segreto. Quest'ultimo, un idilliaco scenario, fa da cornice a piatti come i mondeghili, le paste fatte in casa, la tartare di pesce o carne, e il millefoglie con note di vaniglia e caramello salato. Proseguendo nel nostro viaggio, incontriamo il Ristorante del Convento dei Neveri a Bariano, in provincia di Bergamo. Qui, quasi duemila anni di storia accolgono chi varca la soglia dell'ex Convento carmelitano dei Neveri. Le origini del complesso risalgono a un edificio eretto nel 1480, ma il suo insediamento affonda le radici nell'antico insediamento romano di Vicus Averga. La sua posizione strategica, vicina al fiume Serio e a un'importante arteria stradale, favorì la nascita di terme, luoghi di culto e dimore signorili, tra cui la villa che costituì il primo nucleo del convento, impreziosita da affreschi ancora oggi vividi. Questi, insieme alla chiesa, sono miracolosamente sopravvissuti alle piene del fiume che nel Mille cancellarono l'antico borgo di Averga. Dopo un periodo di declino e la parziale demolizione del convento, che un tempo si sviluppava intorno a due imponenti chiostri, cucine, refettorio e celle dei frati, i restauri del 2001 hanno restituito all'edificio la sua affascinante fisionomia originale. In questo contesto si inserisce armoniosamente il Ristorante del Convento, che offre la possibilità di cenare in diversi ambienti, dall'arioso chiostro all'intimità delle ex cellette dei frati. La cucina proposta è moderna e si ispira ai sapori del territorio, con un'attenzione particolare al pesce, anche crudo, ai vegetali e alle carni. Tra i piatti degni di nota troviamo il baccalà cotto nel latte con spuma di polenta, risotti e paste ripiene, fino al lombetto di capriolo arrosto. Infine, spostiamoci ad Aosta, dove sorge il Caffè Nazionale. In questo luogo, un tempo occupato dal complesso monastico di San Francesco, edificato nel 1352 per volontà di Amedeo VI di Savoia e successivamente demolito nell'Ottocento, si erge oggi un'architettura dal gusto neoclassico. Nonostante le trasformazioni, è ancora possibile rintracciare vestigia dell'antica sacralità del luogo. Il Caffè Nazionale, gestito da qualche tempo dallo chef Paolo Griffa, custodisce tra i suoi spazi l'ex cappella del 1300. Questa struttura, a pianta decagonale e dall'architettura gotica, è affrescata anche con la tecnica del trompe-l'oeil. Si tratta di un ambiente intimo dove l'incanto di una vertigine verticale estatica si fonde con le proposte di alta cucina dello chef. In netto contrasto, lo spazio esterno è allestito sotto i portici che si affacciano sull'ampia piazza Chanoux. Qui, archi e volte creano un'atmosfera da chiostro laico, aperto sull'agorà principale della città. È il luogo ideale per una sosta caffè, come spesso accade per il Commissario Schiavone nella serie televisiva, per un pranzo leggero, o per il rito del tè pomeridiano, accompagnato da torte monoporzione di raffinata fattura e sapore. A Venezia, nel sestiere di Cannaregio, a pochi passi dal Ponte di Rialto, si trova Combo, ospitato nell'ex convento dei Crociferi. Questo complesso architettonico, fondato nel XII secolo, è stato restituito all'uso collettivo attraverso un attento e delicato restauro. Combo si configura come un luogo di accoglienza e scambio aperto sia agli abitanti del quartiere che ai viaggiatori provenienti da ogni angolo del mondo, offrendo un'esperienza unica di integrazione tra storia, cultura e ospitalità. L'evoluzione di questi spazi, da luoghi di clausura e riflessione a vivaci centri di socialità e gastronomia, testimonia la loro resilienza e la capacità di adattarsi ai tempi, mantenendo intatto il loro fascino storico e la loro atmosfera suggestiva. La combinazione di architettura storica e proposte culinarie di qualità rende i chiostri italiani destinazioni privilegiate per chi cerca un'esperienza che nutra sia il corpo che lo spirito, unendo il piacere della buona tavola alla bellezza e alla quiete di contesti carichi di storia e spiritualità





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