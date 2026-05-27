Chirurga italiana tornata dal Congo sotto monitoraggio per sospetto Ebola: la situazione all'Istituto Spallanzani

La chirurga di Medici Senza Frontiere, rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo dopo aver operato un bambino poi rivelatosi caso sospetto di Ebola, è in osservazione allo Spallanzani di Roma. La professionista è asintomatica e seguita nel rispetto dei protocolli internazionali. Il caso emerge dall'area dell'Ituri, epicentro di una nuova epidemia di Ebola in un contesto di conflitto e emergenza umanitaria.

La chirurga italiana di Medici Senza Frontiere , rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo, è stata trasferita all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma a scopo precauzionale dopo aver operato un bambino successivamente risultato caso sospetto di Ebola .

L'equipe dell'organizzazione umanitaria ha riferito che l'intervento chirurgico, effettuato presso l'ospedale Salama di Bunia, nella provincia dell'Ituri, era di urgenza assoluta per salvare la vita del piccolo. Solo in un secondo momento è emerso il sospetto di infezione da virus Ebola. La dottoressa, attualmente asintomatica, è sottoposta al periodo di monitoraggio di 21 giorni, definito finestra di incubazione, previsto dai protocolli internazionali. Medici Senza Frontieri sottolinea che in assenza di sintomi una persona sospetta non è considerata contagiosa.

La struttura romana è stata scelta per la sua specifica competenza nella gestione delle malattie infettive ad alto rischio biologico e per le sue unità di biocontenimento. L'episodio si inserisce nel contesto estremamente complesso e pericoloso dell'Ituri, regione orientale del Congo devastata da violenze armate, sfollamenti di massa e dal collasso del sistema sanitario, dove è in corso una nuova epidemia di Ebola.

Le équipe di MSF operano in quella zona garantendo interventi chirurgici, cure materno-infantili, assistenza sanitaria di base e la risposta alle epidemie nonostante le enormi difficoltà logistiche e di sicurezza. Nei primi mesi del 2026 gli scontri hanno provocato oltre 100.000 nuovi sfollati, portando il totale delle persone costrette a fuggire a quasi un milione nella sola provincia dell'Ituri.

La vicenda della chirurga evidenzia i rischi concreti cui sono esposti gli operatori umanitari in aree di conflitto e pandemia, nonché l'importanza del rigoroso rispetto dei protocolli di biosicurezza anche a migliaia di chilometri di distanza dalla zona di contagio. La scelta del trasferimento in Italia, definita puramente precauzionale dalle autorità sanitarie, ha comunque acceso i riflettori sulla doppia emergenza sanitaria e umanitaria in corso nell'Africa centrale orientale, un territorio dove la malattia virale si diffonde in mezzo a una popolazione già provata dalla fame, dallo sfollamento e dalla mancanza di strutture mediche adeguate.

Il monitoraggio continuerà per l'intero periodo di incubazione e, in assenza di sintomi, la dottoressa potrà considerare concluso il periodo di quarantena preventiva. L'incidente solleva anche questioni riguardanti la protezione del personale medico internazionale e la necessità di garantire evacuazioni mediche tempestive e sicure per i casi di possibile esposizione a patogeni pericolosi.

La storia del bambino operato d'urgenza riflette, infine, la tragica combinazione di violenza e malattia che caratterizza la vita quotidiana in quelle regioni, dove le armi da fuoco causano ferite che necessitano di cure immediate in un sistema sanitario al collasso, proprio mentre il virus Ebola Minaccia di riprendere piede





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