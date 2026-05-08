Chiusa l'indagine sull'omicidio Chiara Poggi: gli appunti di Sempio e le nuove evidenze

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, con nuovi elementi che potrebbero riaprire il caso. Gli appunti di Andrea Sempio rivelano un interesse morboso per il delitto e due fasce orarie in cui potrebbe aver agito.

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Gli appunti estratti dalle Moleskine di Andrea Sempio , l'uomo accusato del delitto, rivelano dettagli inquietanti e un presunto interesse per il caso.

Tra le frasi annotate, si trovano riferimenti a 'molta ansia', '2 archiviazioni', 'Stasi ha chiesto la riapertura', 'mamma in panico per la cosa di Stasi' e 'Stasi ricorso in Cassazione'. Questi appunti, risalenti agli anni 2019, 2020 e 2021, sono stati riportati nell'informativa dei Carabinieri e mostrano come Sempio seguisse da vicino l'iter processuale di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi.

Stasi, attraverso i suoi legali, aveva presentato nel giugno 2020 una richiesta di revisione della sentenza, indicando Sempio come possibile responsabile. Gli appunti di Sempio contengono anche descrizioni di sogni violenti, come 'sogna che accoltella delle persone' o 'sogna una bionda che usa il taser su di lui, ma lui le salta addosso e le apre la faccia'.

Inoltre, le ricerche online di Sempio rivelano un interesse morboso per tematiche come il satanismo, gli omicidi, la violenza sulle donne e i cadaveri. La relazione medico-legale della professoressa Cristina Cattaneo ha fornito una finestra temporale per la morte di Chiara Poggi, tra le 7 e le 12.30 del 13 agosto 2007.

Gli investigatori hanno individuato due fasce orarie in cui Sempio potrebbe aver commesso l'omicidio: tra le 9.12 e le 9.58, quando il ragazzo chiama un amico, e tra le 9.58 e le 11.25, quando viene chiamato dai genitori. Queste nuove evidenze potrebbero portare a una riapertura del caso e a una revisione della condanna di Stasi





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