Chiusa la 15ª edizione del Festival della Tv di Dogliani: Mentana analizza La7 e Crozza racconta le sue imitazioni

Il Festival della Televisione di Dogliani si è concluso con dibattiti e incontri che hanno affrontato le dinamiche attuali della tv italiana. Il giornalista Enrico Mentana ha definito La7 "tele-antiMeloni", mentre l'imitatore Maurizio Crozza ha ripercorso le sue parodie più celebri, tra cui quelle di Giletti e Berlusconi.

Il Festival della Televisione di Dogliani ha chiuso la sua 15ª edizione con oltre 50 incontri e più di 100 ospiti, tra dibattiti e confronti.

L'evento ha visto la partecipazione di personaggi di spicco del panorama televisivo, tra cui il giornalista e direttore del TG Enrico Mentana, che ha analizzato le dinamiche attuali delle reti televisive italiane. Mentana, noto per il suo lavoro su Rai3, ha elogiato La7 per gli alti livelli di ascolto raggiunti, definendola però una "tele-antiMeloni" per il suo orientamento netto e marcato, contrapposto al governo.

Ha evidenziato come tutti i programmi serali della rete condividano la stessa impostazione e gli stessi ospiti, citando come esempio la frequente presenza di Schlein e Conte contro la rara di Crosetto. Il direttore ha avvertito anche del rischio che, in caso di vittoria del centrosinistra, La7 possa trasformarsi in una televisione di governo. Nel corso del festival, l'imitatore Maurizio Crozza ha presentato le sue表演 più celebri, raccontando il processo creativo dietro le sue parodie.

Ha descritto l'imitazione di Gianni Giletti come "una maschera sospesa in una nuvola in attesa di trovare un significato, un personaggio dadaista", mentre quella di un manager influente è ispirata a un amico che "fuori dal lavoro diventa un personaggio letterario, un misto tra Oblomov, Malaussène e Fantozzi". Crozza ha anche ricordato un aneddoto divertente: al funerale di sua zia, una persona seria gli ha detto "condoglianze Lapo", riferendosi a Lapo Elkann, oggetto di una sua imitazione.

Inoltre, ha rivelato che Pier Silvio Berlusconi lo ha chiamato per complimentarsi, aggiungendo scherzosamente che "lui è più bello" e che "alla fine è venuto fuori il Giletti che è in lui". Il festival di Dogliani si conferma quindi un importante appuntamento per l'analisi e la riflessione sul medium televisivo, capace di attrarre sia addetti ai lavori che un pubblico ampio.

Le considerazioni di Mentana gettano luce sulle strategie editoriali e sulla polarizzazione delle reti, mentre lo show di Crozza dimostra come l'imitazione possa essere sia intrattenimento che critica sociale. L'evento, con i suoi numerosi incontri e ospiti, ha offerto uno spazio per esplorare la televisione da molteplici punti di vista, dal giornalismo all'intrattenimento, fino all'analisi politica. La chiusura ha lasciato spazio a riflessioni sul futuro dell'informazione e dello spettacolo televisivo in un contesto sempre più divisivo e competitivo





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Festival Della Tv Dogliani Enrico Mentana La7 Maurizio Crozza Gianni Giletti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cairo: io in politica? No, il mio lavoro è diverso. Da editore lascio libertàIl presidente Rcs al Festival di Dogliani: La7 non è bolscevica

Read more »

Gerry Scotti apre il Festival della Tv di Dogliani tra selfie, premio e racconto di carrieraIl conduttore Gerry Scotti ha inaugurato la quindicesima edizione del Festival della Tv di Dogliani, ricevendo il Premio Fiat alla carriera e dialogando sul palco con Alessandra Comazzi. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi fan, tra cui un bambino che ha consegnato un messaggio d'affetto, e ha compreso selfie, autografi e un racconto personale di oltre quarant'anni di televisione, con un riferimento alla mancata conduzione di un format poi diventato un successo con Mike Bongiorno.

Read more »

Serena Dandini: “La Carta fu scritta non solo dai padri, ma anche dalle madri costituenti”La conduttrice e scrittrice ha aperto la seconda giornata del Festival della Tv a Dogliani

Read more »

Rocío Muñoz Morales: «La separazione con Raoul Bova? Tanto rumore e tanta sofferenza. Il Sanremo con Carlo Conti? Non sapevo chi fosse»L'attrice e conduttrice protagonista al Festival della Tv di Dogliani

Read more »