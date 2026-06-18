Chiusura del centro di detenzione per migranti 'Alligator Alcatraz' in Florida

Il centro di detenzione per migranti 'Alligator Alcatraz' in Florida è stato chiuso in vista della stagione degli uragani. L'agenzia statunitense per l'immigrazione e le dogane (ICE) ha dichiarato che i detenuti sono stati trasferiti in altre strutture. La chiusura del centro è stata annunciata dopo che il 'New York Times' aveva riportato che la Florida intendeva chiudere il controverso centro federale di detenzione per migranti.

Il centro di detenzione per migranti 'Alligator Alcatraz' in Florida è stato chiuso in vista della stagione degli uragani. L'agenzia statunitense per l'immigrazione e le dogane ( ICE ) ha dichiarato che i detenuti sono stati trasferiti in altre strutture.

Il centro era stato progettato per essere temporaneo e aveva ospitato in media circa 1.400 detenuti dal 1° ottobre 2025 fino all'inizio di aprile di quest'anno. La chiusura del centro è stata annunciata dopo che il 'New York Times' aveva riportato che la Florida intendeva chiudere il controverso centro federale di detenzione per migranti.

L'ICE è stato al centro dell'aggressiva repressione in materia di immigrazione del presidente Donald Trump, condannata dalle organizzazioni per i diritti umani in quanto violazione della libertà di espressione e del diritto a un giusto processo. Le organizzazioni per i diritti umani sostengono che la repressione abbia creato un ambiente insicuro, in particolare per le minoranze etniche, e abbia suscitato timori di profilazione razziale.

Trump e i sostenitori repubblicani della repressione, tra cui il governatore della Florida Ron DeSantis, affermano che essa miri a frenare l'immigrazione illegale e a migliorare la sicurezza interna





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