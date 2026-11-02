Il sindacato CGIL avverte del rischio chiusura ospedali in Italia per il taglio fondi. Dati 2025 mostrano spesa sanitaria sotto media Ue con impatto su cittadini e personale.

La situazione del Servizio Sanitario Nazionale in Italia è diventata critica a causa di un progressivo e drastico sottodimensionamento dei fondi pubblici. Federico Bozzanca, Segretario Generale di FP CGIL, ha annunciato che il settore pubblico potrebbe affrontare la chiusura di strutture ospedaliere se non si invertirà la rotta sui tagli alle risorse. Questa allerta è stata resa nota lunedì, sottolineando come la riduzione delle entrate stia portando a un rischio concreto di declassamento dei servizi essenziali.

Confronto Spesa Sanitaria Ue e Dati 2025

Per comprendere la gravità del panorama italiano, è necessario analizzare i dati comparativi con altri paesi europei. La Germania destina il 11% del suo Prodotto Interno Lordo al sistema sanitario pubblico, mentre la Francia ne impiega il 9,4%. Anche la Svezia dedica il 9,3% del proprio PIL alla sanità, e il Regno Unito il 9,2%. La Slovacchia, che rappresenta la soglia più bassa tra i paesi citati, alloca il 6,4%.

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Nell'anno in questione, nel 2025, la figura dell'Italia si è attestata al 6,2%. Secondo le proiezioni, questo numero continuerà a diminuire negli anni a venire. Bozzanca ha definito queste cifre come drammatiche, indicando che il Servizio Sanitario Nazionale è destinato a una terribile agonismo a causa di scelte politiche deliberate che riducono deliberatamente la copertura pubblica.

Strategia Politica e Impatto sul Personale

Il sindacato sostiene che la strategia attuale sposti il focus da un diritto costituzionale a un privilegio, favorendo il settore privato. In Italia, a differenza di altre nazioni, la spesa pubblica si sta contraendo mentre quella privata è in aumento. Questo fenomeno sposta il carico finanziario direttamente sulle famiglie dei cittadini. Il risultato è un sistema che privilegia la salute come merce piuttosto che come diritto garantito dallo stato.

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Il personale sanitario, già sotto forte stress, rischia di essere ulteriormente spinto a lasciare il pubblico per lavorare altrove. La ridotta assegnazione di risorse per il personale dei dipartimenti di emergenza, unita alla negligenza di altri servizi, ha efficacemente ridimensionato l'ambito del sistema sanitario pubblico. Questo scenario mina i professionisti che si dedicano ogni giorno alla cura dei pazienti, compromettendo un tempo eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

Conseguenze per i Cittadini e Sciopero Futuro

Le conseguenze dirette per la popolazione sono già evidenti nei numeri. Nel 2025, ben il 9,6% della popolazione, ovvero oltre 5,6 milioni di persone, ha dichiarato di dover rinunciare ad almeno una visita specialistica o un esame diagnostico nonostante ne avessero bisogno. Questo fenomeno di rinuncia alle cure mediche è destinato a peggiorare ulteriormente con il proseguire dei tagli.

Per denunciare questa situazione, FP CGIL parteciperà allo sciopero generale indetto per il 20 novembre. L'obiettivo è bloccare la deriva che porta al graduale smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale e a una significativa svalutazione del lavoro dei sanitari. La data è stabilita come momento cruciale per rivendicare la tutela del diritto alla salute e invertire la tendenza al deterioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici.