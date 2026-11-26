L'Iraq ha chiuso i valichi di al-Waleed e Bashta dopo la sentenza della Corte Suprema, rafforzando il controllo federale sulle frontiere con Siria e Iran.

Le forze di frontiera irachene hanno imposto la chiusura immediata di due punti di attraversamento strategici situati nel territorio amministrato dal Governo regionale del Kurdistan ( KRG). Questa misura drastica, resa nota dai media statali il 26 novembre, segna un'ulteriore passo concreto nella volontà di Baghdad di estendere la propria sovranità diretta sulle regioni semi-autonome, riducendo l'influenza locale di Erbil. I valichi interessati riguardano i confini internazionali con la Siria e l'Iran, ambiti vitali per il commercio e la sicurezza nazionale dell' Iraq.

Dettaglio Operativo Chiusura Frontiere

I due punti di passaggio specificamente oggetto della chiusura sono il valico di al-Waleed, che collega l'Iraq alla Siria, e il valico di Bashta, situato lungo il confine orientale con l'Iran. Secondo quanto dichiarato dal comandante delle forze di frontiera irachene all'Iraq News Agency, entrambe le strutture sono state chiuse definitivamente. Questa azione operativa ha immediatamente interrotto i flussi di personale e merci attraverso questi corridoi, che fino a poco tempo fa erano gestiti esclusivamente dalle autorità curde. La decisione è stata eseguita senza preavviso, dimostrando la capacità di reazione rapida del governo centrale iracheno.

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Ruolo Corte Suprema e Ali al-Zaidi

Il contesto giuridico e politico di questa operazione è stato creato da una serie di eventi verificatisi nelle giorni immediatamente precedenti. Il 26 novembre, mercoledì, la Corte Suprema irachena ha emesso una sentenza fondamentale che autorizza il governo federale a schierare forze di sicurezza lungo tutti i confini internazionali del paese. Questa interpretazione legale include esplicitamente anche i confini situati nella regione del Kurdistan, sfatando qualsiasi presunta immunità territoriale per le autorità di Erbil. In seguito a questa pronuncia, il primo ministro Ali al-Zaidi ha agito il 26 novembre, martedì, ordinando ufficialmente alle autorità federali di assumere il pieno controllo di tutti i valichi gestiti dal KRG. L'ordine del premier rappresenta l'applicazione pratica della sentenza della Corte, trasformando un principio legale in una realtà amministrativa.

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Strategia Controllo Risorse Federali

La chiusura dei valichi non è un evento isolato, ma fa parte di una più ampia strategia politica delineata da Baghdad per rafforzare il controllo centrale sulle risorse strategiche del paese. Il governo federale sta cercando di consolidare la propria autorità su assets di importanza vitale, tra cui i giacimenti petroliferi che sono attualmente controllati dalle forze di sicurezza curde. L'obiettivo di Ali al-Zaidi e del suo gabinetto è chiaramente quello di integrare tutte le infrastrutture di frontiera e le risorse energetiche sotto una singola gestione federale, riducendo i poteri autonomi del KRG. Questo spostamento di potere mira a unificare la gestione delle entrate doganali e petrolifere, che finora hanno rappresentato una fonte significativa di autonomia finanziaria per la regione del Kurdistan.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Le conseguenze di questa mossa si estenderanno ben oltre la semplice chiusura dei portoni dei valichi. Per i cittadini e le imprese che dipendono dal commercio transfrontaliero attraverso la Siria e l'Iran, la chiusura improvvisa crea incertezze logistiche e potenziali blocchi nelle catene di approvvigionamento. L'assunzione del controllo da parte delle forze federali cambierà radicalmente la dinamica politica tra Baghdad e Erbil, ponendo sfide significative per la cooperazione regionale. I prossimi passi includeranno probabilmente lo schieramento effettivo di truppe federali ai nuovi punti di controllo e la ridefinizione dei protocolli doganali. L'opinione pubblica e la comunità internazionale osserveranno da vicino come il governo di Ali al-Zaidi gestirà la transizione amministrativa, verificando se la sua affermazione di controllo avrà anche ricadute positive sulla stabilità economica della nazione o se genererà ulteriori tensioni sociali ed etniche.