Chivu rinnova con l'Inter fino al 2028: 'Pronti per ricominciare insieme'

Cristian Chivu ha firmato il rinnovo con l'Inter fino al 2028. Il tecnico rumeno ha mandato un messaggio ai tifosi, promettendo impegno e continuità. La società punta su di lui per il progetto futuro, dopo l'eliminazione in Champions League e il secondo posto in Serie A.

Poco fa è stato ufficializzato il rinnovo contrattuale di Cristian Chivu con l'Inter fino al 2028. Il tecnico rumeno, che ha già legato il suo nome alla storia del club nerazzurro da giocatore, ha commentato la notizia attraverso i canali ufficiali del club con un messaggio rivolto ai tifosi: 'Ciao interisti, ci vediamo la prossima stagione, pronti per ricominciare insieme.

' Poche parole che però racchiudono un significato profondo: la volontà di proseguire un percorso iniziato da calciatore e ora da allenatore. La società ha dimostrato fiducia nel suo progetto, puntando sulla continuità dopo una stagione che, pur con alti e bassi, ha mostrato progressi evidenti. Il legame tra Chivu e l'ambiente interista si è consolidato nel tempo.

La sua esperienza da giocatore, culminata con la vittoria del triplete nel 2010, gli ha permesso di conoscere a fondo le dinamiche societarie e di gestire uno spogliatoio composto da campioni affermati. L'ex difensore, dopo aver guidato la Primavera e poi il Parma, è tornato all'Inter per assumere la guida della prima squadra nella stagione 2024-25. Il suo approccio metodico e la capacità di valorizzare i giovani hanno convinto la dirigenza a blindarlo con un contratto lungo.

Con il rinnovo, Chivu potrà lavorare con maggiore serenità per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. Guardando al futuro, l'obiettivo è alzare l'asticella. In campionato l'Inter ha chiuso al secondo posto, ma in Champions League l'eliminazione ai playoff contro il Bodo/Glimt ha lasciato amaro in bocca. Chivu è determinato a migliorare il percorso europeo, sfruttando la continuità di gruppo e gli innesti mirati sul mercato.

La dirigenza, intanto, è al lavoro per rinforzare la rosa: si parla di un interessamento per il giovane difensore Palestra dell'Atalanta, che potrebbe sostituire Dumfries in caso di partenza. Con Chivu alla guida, l'Inter punta a un mix di esperienza e freschezza, per tornare a competere ai massimi livelli. La firma sul rinnovo è solo l'inizio di un nuovo capitolo, carico di ambizioni e di voglia di rivincita





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