Chopard Trophy 2026: Glamour e Cinema al Festival di Cannes

Caroline Scheufele, Co President e Artistic Director of Chopard, ha istituito il premio per esaltare le nuove promesse del grande schermo. Per la sua 25ª edizione, il premio ha riunito ospiti e protagonisti nella cornice del Carlton Beach che si è trasformato in un luogo di incontro speciale tra alta gioielleria e cinema.

ovvero da quando Caroline Scheufele, Co President e Artistic Director of Chopard, ha istituito il premio per esaltare le nuove promesse del grande schermo. Per la sua 25ª edizione, il premio ha riunito ospiti e protagonisti nella cornice del Carlton Beach che si è trasformato in un luogo di incontro speciale tra alta gioielleria e cinema. punte di diamante e volti del nuovo cinema, talentuosi e capaci d'incarnare una nuova generazione di interpreti destinati a lasciare il segno.

Festival di Cannes 2026, sul red carpet di apertura tutto il glamour delle veterane: da Joan Collins a Jane Fonda, i look delle dive (e i nostri voti), madrina di questa edizione, che per l'occasione ha indossato un long dress dal collo alto e lavorazione in pizzo, minimale ma sempre con qualcosa in più. Tra gli ospiti presenti, alcune delle figure più influenti dell’industria cinematografica internazionale: i membri della giuria Ruth Negga, Stellan Skarsgård, Chloé Zhao e personalità cometendenza tra moda e benessere, popolare sui social, che consiste nello scegliere abiti pensati in palette delicate e tessuti morbidi capaci di ridurre i livelli di stress e facilitare una sensazione di calma e comfort fisico.

E chi dice di non averne bisogno, menteFestival di Cannes 2026, Demi sbancatutto e gli altri look sul red capet della seconda serata (e i nostri voti)CANNES, FRANCE - MAY 15: Kenya Kinski-Jones and Will Peltz attend the Chopard Trophy photocall at the 79th annual Cannes Film Festival at Carlton Beach on May 15, 2026 in Cannes, France. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images) La scrittrice Wayétu Moore: «Il desiderio è sovversivo.

Per essere complete dobbiamo ascoltare anche i nostri corpi, senza scegliere tra virtù e sessualità» L’autrice, che dopo anni tra Usa e Liberia ora vive a Lagos, è ospite internazionale dell’edizione 2026 del Miu Miu Literary Club. E ci parla di desiderabilità, patti nelle relazioni, quello che succede in America e cosa significa davvero casa: chi erano i meglio vestiti sul terzo red carpet del Festival di Cannes secondo i nostri esperti di moda?

Per questa terza sfilata di star sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda hanno discusso e scelto i loro look preferit





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