Chris Pappas primo senatore gay USA: vittoria storica in New Hampshire

Chris Pappas vince le elezioni nel New Hampshire diventando il primo senatore apertamente gay degli Stati Uniti, sconfiggendo John E. Sununu.

Il nuovo Congresso americano assume contorni definiti dopo le elezioni del November 4, 2026. I democratici hanno ottenuto un successo storico sia alla Camera dei Rappresentanti che al Senato. Nonostante i dati ufficiali non siano ancora stati consolidati, alcuni eletti hanno già iniziato a celebrare i propri risultati.

Storia politica di Chris Pappas

Chris Pappas è diventato il primo senatore dichiaratamente gay della storia degli Stati Uniti. Ha vinto la corsa per il seggio al Senato nel New Hampshire. Nato a Manchester nel 1980, la sua famiglia ha origini greche. Si è laureato in Scienze politiche ad Harvard. Prima di dedicarsi interamente alla politica a tempo pieno, ha lavorato fin da adolescente come lavapiatti, cameriere e gelataio. Lavorava nel ristorante storico di famiglia, il Puritan Backroom. Questo locale è celebre nella tradizione locale per aver inventato i chicken tenders, cioè i bocconcini di pollo impanato.

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Sconfitta di John E. Sununu

Pappas ha conquistato il seggio al Senato battendo il candidato del Partito Repubblicano John E. Sununu. Durante la campagna elettorale non ha posto particolare enfasi sul suo traguardo personale. Sebbene il marito abbia presenziato ad alcuni eventi, Pappas ha battuto su temi strettamente politici. Ha affrontato il carovita e i costi dell'assistenza sanitaria. Ha parlato anche della lotta contro la corruzione a Washington.

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Dichiarazioni post-voto e famiglia

Nel primo discorso post voto però Pappas ha citato il marito. Ha detto: Vorrei ringraziare il ragazzo qui accanto a me, il mio fantastico marito Van. Ha dato spazio anche alla famiglia d'origine. Ha definito il miglior esempio possibile di servizio pubblico, duro lavoro, sostegno alla comunità e amore incondizionato. Poi lo sguardo al futuro. La battaglia che abbiamo iniziato in questa stanza e che abbiamo portato in ogni angolo del New Hampshire è ora diretta a Washington. Vuole rimettere il nostro Stato e il nostro Paese sulla strada giusta per il futuro.