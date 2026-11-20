Chris Peverell lascia la ristorazione stellata per diventare elettricista. Accetta un taglio salariale di 20mila euro per recuperare tempo con la famiglia e i figli a Pickering.

Chris Peverell, originario di Pickering nel North Yorkshire, ha abbandonato la sua carriera di manager nell'ospitalità di lusso per intraprendere il lavoro di elettricista. Questa decisione radicale comporta una riduzione dello stipendio di circa 20mila euro all'anno, una scelta motivata esclusivamente dal desiderio di recuperare tempo prezioso da dedicare alla moglie Sophie e ai loro due figli.

Il percorso dalla ristorazione all'apprendistato

La storia di Peverell, narrata dal quotidiano britannico Mirror, descrive una trasformazione profonda iniziata dopo una vita trascorsa nei ristoranti stellati e nei pub. La sua passione per l'ospitalità è nata a quindici anni nel pub di paese, per poi evolversi grazie agli studi universitari in gestione alberghiera. Il suo percorso professionale lo ha portato a gestire diversi locali e a collaborare con lo chef Tommy Banks presso il ristorante The Black Swan.

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Un altro pilastro della sua precedente carriera è stata la direzione del food and beverage presso l'hotel Saltmoore di Whitby, dove coordinava le operazioni di tre ristoranti diversi. Nonostante il successo professionale, la consapevolezza che un cambiamento fosse necessario è emersa durante la pandemia, al rientro dalla cassa integrazione, quando ha capito di voler stare più vicino ai propri cari.

Le motivazioni familiari e il taglio salariale

La scintilla decisiva è avvenuta nel 2019, con la nascita del primo figlio, ora Sette anni. Peverell ha promesso alla moglie Sophie, di trentottenne e tecnologa alimentare, che non avrebbe perso i weekend e i momenti importanti. "Quando i bambini andranno a scuola non voglio perdermi i weekend e tutto il resto", ha dichiarato, riconoscendo di aver trascorso troppo tempo lontano dalla famiglia nei anni precedenti.

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La decisione di lasciare la ristorazione, avvenuta nell'ottobre 2025, ha comportato un drastico abbassamento del reddito. Peverell è passato da un salario annuo di 45mila sterline a 27mila sterline, una differenza di 18mila sterline corrispondenti a circa 20mila euro. Ha dovuto accettare di ripartire dall'inizio come apprendista, una realtà spesso frustrante per un adulto con molta esperienza pregressa.

Adattamento al lavoro manuale e nuovi stili di vita

Prima di intraprendere ufficialmente il nuovo ruolo, Peverell ha testato la propria attitudine manuale affiancando gratuitamente per alcuni giorni un amico elettricista. La sua esperienza pregressa includeva sempre lavori di fai-da-te domestici, ma la realtà del lavoro sul campo ha richiesto un adattamento emotivo significativo. "All'inizio non mi piaceva infilarmi nei sottotetti pieni di ragni giganti, ma bisogna adattarsi", ammette l'ex manager, superata l'avversione iniziale per gli ambienti di lavoro tipici della mansione.

Per compensare la diminuzione del reddito, ha completamente riorganizzato le sue spese personali. Ha disdetto il leasing dell'auto, che costava 300 sterline mensili da dieci anni, e ha acquistato un'auto usata con i risparmi accumulati, utilizzandola solo per gli spostamenti essenziali. Ha inoltre rinunciato all'abbonamento in palestra, preferendo mantenere la forma fisica attraverso l'allenamento all'aria aperta.

Impatto sulla vita privata e future prospettive

Il risultato più tangibile di questo cambio di rotta è il miglioramento drastico della qualità della vita familiare. Mentre prima lavorava dal mercoledì alla domenica per circa settanta ore settimanali, terminando talvolta alle una di notte per ricominciare alle sei e trenta del mattino, ora il suo orario è limitato al lunedì con il venerdì. Peverell lavora quaranta ore settimanali, un ritmo che gli ha permesso di accompagnare i figli a scuola al mattino, un'esperienza che non aveva mai potuto fare prima.

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Attualmente, lavora in subappalto per un'azienda di Whitby che lo supporterà nel conseguimento delle qualifiche professionali NVQ, con l'obiettivo di un assunzione a tempo indeterminato prevista per dicembre. Per il momento, ha accantonato l'idea di mettersi in proprio, temendo che l'autonomia potesse compromettere il tempo libero che tanto desiderava. Peverell condivide ora la sua esperienza sui social per ispirare altri a cambiare carriera.