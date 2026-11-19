Chris Peverell, 40 anni, abbandona la ristorazione stellata per l'elettricità. Riduzione stipendio di 18mila sterline per più tempo con la famiglia.

Chris Peverell ha compiuto una svolta radicale nella sua vita professionale, lasciando il mondo della ristorazione di alto livello per intraprendere la strada dell'apprendistato elettricista. Il 40enne residente nel North Yorkshire ha scelto di accettare una drastica riduzione del reddito, passando da 45mila sterline a 27mila sterline annuali. Questa decisione, presa nell'ottobre del 2025, è motivata dal desiderio di recuperare il tempo perso e dedicarsi alla famiglia.

Il contesto professionale e la motivazione familiare

Chris ha costruito la sua carriera iniziando giovanissimo, a soli 15 anni, in un pub di Pickering. Nel corso degli anni ha lavorato in diversi locali, culminando il percorso con ruoli di responsabilità in ristoranti prestigiosi come The Black Swan dello chef Tommy Banks e l'hotel Saltmoore di Whitby, gestito da Montana Brown. Il suo ultimo incarico è stato quello di assistente direttore di sala presso Myse, un ristorante con stella Michelin.

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La decisione di cambiare mestiere è nata dopo un esame attento della propria vita. Chris lavorava fino a 70 ore a settimana, dormendo pochissimo. Con sua moglie Sophie, scienziata alimentare di 38 anni, e i loro due figli, di sette e quasi sei anni, ha realized che stava sacrificando il tempo familiare. Il primo figlio è nato nel 2019, periodo in cui aveva più tempo da dedicare ai propri cari, ma con la crescita dei bambini ha deciso di non perdere altri fine settimana.

Il percorso formativo e i costi dell'apprendistato

La svolta operativa è avvenuta grazie all'incontro con l'amico elettricista Craig, 45 anni, che gli ha suggerito di provare il mestiere. Chris ha deciso di frequentare un corso di apprendimento misto autofinanziato del costo di 9.500 sterline. I fondi necessari sono stati attingiti dai risparmi accumulati nel corso della sua precedente carriera professionale.

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Il percorso formativo prevede un mix di studio da casa con qualifiche formative iniziali, lavori preparatori presso il centro di formazione e esami finali valutati dai tutor. Chris ha iniziato il corso nell'ottobre del 2025 senza esitazioni e attualmente sta studiando per ottenere il diploma di terzo livello. Gli esami previsti sono fissati per gennaio, completando così la fase teorica e pratica dell'apprendistato.

Impatto economico e nuove prospettive lavorative

Il cambio di carriera ha comportato una perdita di reddito annuo di 18mila sterline, pari a circa 21.550 euro. Nonostante la riduzione dello stipendio da 53.880 euro a 32.330 euro, Chris dichiara di essere soddisfatto della scelta. La nuova mansione gli permette di lavorare 40 ore settimanali standard, garantendo maggiore stabilità oraria rispetto alle precedenti lunghe giornate nella ristorazione.

Lo scorso marzo Chris ha iniziato a lavorare nel nuovo settore. Da settembre opera come subappaltatore per un'azienda con sede a Whitby. Questa posizione rappresenta una fase di prova per conseguire ulteriori qualificazioni Nvq, il National Vocational Qualification. L'obiettivo finale è ottenere un contratto a tempo indeterminato, previsto per il mese di dicembre, che consoliderebbe la sua nuova posizione nel mercato del lavoro elettrico.