Christian Eriksen, nuovo malore in campo con la Danimarca: la paura si ripete a cinque anni dal primo arresto cardiaco

Il centrocampista danese è crollato al 64° dell'amichevole con l'Ucraina. Come nel 2021, il cuore si è fermato per alcuni secondi, ma il defibrillatore impiantato ha scongiurato il peggio.

Christian Eriksen , altro malore in campo con la Danimarca . Una mano sul petto, poi si accascia al 64 minuto dell amichevole tra Danimarca e Ucraina di domenica 7 giugno.

Un collasso improvviso che ha portato al pronto intervento dello staff medico e di tutti i giocatori in campo. La scena ha riportato alla memoria il terribile episodio del 12 giugno 2021, quando durante Danimarca-Finlandia agli Europei, Eriksen era crollato per un arresto cardiaco improvviso. Oggi, a quasi cinque anni esatti, la paura si è ripetuta, sebbene per fortuna sembra che il calciatore sia stato prontamente soccorso e sia cosciente.

Il device sottocutaneo impiantato dopo il primo episodio, un defibrillatore cardioverter impiantabile ICD, potrebbe aver giocato un ruolo cruciale nel salvargli la vita una seconda volta. Nel 2021, Eriksen aveva subito un arresto cardiaco causato da un'aritmia maligna, probabilmente una canalopatia o una cardiomiopatia aritmogena. Dopo il ricovero, gli fu impiantato un ICD che monitora costantemente il ritmo cardiaco e invia impulsi elettrici in caso di anomalie.

A causa delle rigide normative sanitarie italiane, Eriksen dovette risolvere consensualmente il contratto con l Inter nel dicembre 2021 per poter tornare a giocare in Inghilterra, dove le leggi permettono l'uso di defibrillatori impiantabili nei calciatori. Un caso simile è quello di Edoardo Bove, che recentemente ha subito un malore e ha dovuto affrontare le stesse restrizioni. L episodio di oggi riapre interrogativi sulle norme di alcuni campionati e sulla sicurezza dei giocatori con patologie cardiache.

La situazione attuale di Eriksen è ancora in fase di valutazione. I medici stanno cercando di capire se il malore sia stato causato da un malfunzionamento del dispositivo o da una nuova aritmia. In ogni caso, questo secondo collasso solleva seri dubbi sulla possibilità che il calciatore possa continuare la carriera ai massimi livelli. Molti esperti ritengono che la salute debba venire prima di tutto e che Eriksen potrebbe dover prendere la decisione di ritirarsi.

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni del centrocampista danese, che ha già dimostrato una straordinaria forza di volontà nel tornare a giocare dopo il primo arresto cardiaco. Tuttavia, la sicurezza del giocatore rimane la priorità assoluta. Mentre i tifosi trattengono il fiato, gli specialisti cardiologi ricordano che ogni episodio di aritmia può essere fatale, nonostante la presenza dell ICD.

La carriera di Eriksen, già segnata da un miracolo sportivo, potrebbe ora giungere al termine per scelta consapevole, anteponendo la vita al calcio





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