Christian Sarcuni e il pentimento per la vendita di PizzaBo a Rocket Internet

Il fondatore Christian Sarcuni ammette il pentimento per la cessione di PizzaBo a 51 milioni. Storia dell'app nata a Bologna e acquisita da Rocket Internet.

Christian Sarcuni, fondatore dell'applicazione PizzaBo, ha dichiarato pubblicamente di aver sbagliato a vendere la sua startup per 51,2 milioni di euro. L'imprenditore bolognese ha confessato che, dopo aver ceduto la società tedesca Rocket Internet e averla successivamente rivendida a Just Eat, non ripeterbbe quella decisione oggi.

Nato nel 2009 sotto le Due Torri di Bologna, il progetto è diventato un caso di successo grazie alla determinazione di Sarcuni e del socio Livio Lifranchi. La piattaforma è partita senza investitori esterni, utilizzando risparmi personali e un piccolo prestito dello zio di Sarcuni per finanziare i primi passi.

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La nascita di PizzaBo a Bologna

L'idea è nata dalla necessità di trovare un lavoro durante una fase di ricerca occupazionale. Sarcuni ha osservato i volantini pubblicitari nella posta e ha compreso il potenziale del servizio di consegna a domicilio di pizza. Ha deciso di lanciare l'applicazione in una città universitaria come Bologna, scegliendola per la dimensione giusta e la popolazione giovane adatta.

La scelta di Bologna ha permesso di contenere i costi di marketing rispetto ad altre città come Firenze, Milano e Venezia. Sarcuni spiega che questa città era ben nota a livello nazionale ma meno internazionale, offrendo un vantaggio strategico per lanciarsi senza investimenti pubblicitari enormi. L'applicazione è nata quindi con un focus specifico sul mercato locale prima di espandersi.

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Tecnologia semplice e rapida espansione

I due soci hanno utilizzato una tecnologia molto semplice per gestire le ordinazioni. Hanno potenziato e trasformato una stampante di sms, grande quanto un terminale Pos portatile. Questo dispositivo squillava, imprimeva gli ordini su grandi scontrini e consentiva di rispondere indicando il tempo di consegna.

La campagna promozionale iniziale è stata condotta con un enorme gonfiabile in Piazza Verdi, regalando tranci di pizza e aperitivi. I primi ordini sono arrivati già dopo la prima sera. Nel 2010 la piattaforma ha gestito 60 mila ordini e nel 2014 ha raggiunto quasi due milioni di consegne. L'espansione ha incluso Pisa, Padova, Parma, Ferrara e infine Milano.

L'acquisizione da parte di Rocket Internet

La notorietà nazionale ha attirato l'attenzione di Rocket Internet, che ha proposto l'acquisto. La vendita è avvenuta nel 2015 per 51,2 milioni di euro. Sarcuni ha definito l'offerta inaccettabile da rifiutare in quel momento. La società è stata gestita per dodici mesi prima di essere rivenduta a Just Eat.

Sarcuni ha vissuto male il periodo in cui ha amministrato la società sotto Rocket Internet. Si è sentito un Ceo commissariato e ha visto la sua creatura maltratta per i voleri della Borsa di Francoforte. La sua intenzione iniziale era raccogliere capitali per investire in risorse umane e far crescere l'azienda.

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Il pentimento e la nuova vita a Londra

Oggi alla soglia dei quaranta anni, Sarcuni vive a Londra e lavora come investitore. Ha viaggiato in California, Giappone e India, dove ha partecipato a un matrimonio. Ha studiato per approfondire le conoscenze nel mondo degli investimenti, definendo questa la sua professione attuale.

Ritiene che la scelta di vendere non fosse corretta, dato che il mercato del venture capital era agli albori e le risorse erano scarse. Oggi, con maggiore esperienza, considera la vendita un errore. Ha ricevuto molta attenzione mediatica ma non aveva controllo sul progetto, portando al suo rimpianto per la mancanza di credibilità nel progetto.