Christian Schmidt, l’Alto Rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina, ha annunciato le sue dimissioni entro il prossimo giugno, annunciando la fine del suo mandato.

I motivi alla base di questa decisione includono i seguenti: separatismo serbo, interessi energetici degli Stati Uniti ed eventuale destino dell’area.

Entro giugno potrò lasciare l’incarico a un successore

Il 1995 è quel tornante della Storia in cui si accavallano il genocidio di Srebrenica, l’intervento militare Nato e gli accordi di Dayton, che tuttora organizzano l’architettura istituzionale della Bosnia ed Erzegovina: la presidenza tripartita (serba, bosniaca e croata), le articolazioni territoriali (la federazione di Bosnia-Erzegovina e la Republika Srpska).

L’Alto rappresentante vigila sui patti e affianca le istituzioni locali.

L’addio di Schmidt è legato a tre fattori: separatismo serbo, interessi energetici Usa, futuro dell’area





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