Il progetto internazionale Christmas Garden debutta a Roma nell'Orto Botanico, trasformando il giardino in un percorso artistico di luci e musica per la stagione invernale.

Il progetto internazionale di light art Christmas Garden sbarca per la prima volta nella capitale italiana, conquistando oltre 10 milioni di visitatori in Europa. L'evento arriva per la prima volta a Roma, selezionando l'Orto Botanico come location principale per un'esperienza notturna che unisce natura e tecnologia. Questo debutto nella Capitale segna un momento significativo per la promozione culturale della città, integrando le attrazioni verdi con innovazioni artistiche moderne.

Un Percorso di Luce all'Orto Botanico Romano

L'itinerario prevede quasi due chilometri da percorrere a piedi, guidati da scenografie luminose che valorizzano alberi e vegetazione. Non si tratta di semplici decorazioni natalizie, ma di un progetto artistico nato dall'incontro tra luce, musica e natura. Le installazioni giocano con colori, forme e prospettive, sfruttando il buio invernale per rendere l'esperienza ancora più sorprendente. Gli alberi diventano parte di una scenografia in continua evoluzione, pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età.

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La Visione di DEAG Entertainment e Luca Bressan

La direzione creativa è affidata a DEAG Entertainment, il gruppo internazionale di cui MC² Live fa parte. Luca Bressan, CEO del gruppo, ha sottolineato come Christmas Garden non sia semplicemente un percorso di luci. Ha spiegato che l'intento è valorizzare l'identità dei luoghi e costruire un'esperienza capace di sorprendere pubblici diversi. Una filosofia che trova nell'Orto Botanico romano una cornice particolarmente adatta, trasformando la natura in una tela per l'arte contemporanea.

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Decimo Anniversario e Espansione Internazionale

Il progetto celebra il suo decimo anniversario approdando per la prima volta a Roma. La città entra così nella rete internazionale delle destinazioni del festival, dopo aver già conquistato ampi consensi in Europa. La presenza di Roma amplia la portata globale dell'iniziativa, posizionandola tra le capitali europee più vibranti durante la stagione invernale. Questa espansione conferma il successo del modello artistico sviluppato negli ultimi dieci anni.

Stagione Invernale 2026-2027 e Prospettive Future

Per la stagione invernale 2026-2027, l'evento è previsto anche in altre destinazioni oltre alla Capitale. L'obiettivo principale è quello di riscoprire il piacere di una passeggiata serale, lasciando che le luci guidino i visitatori attraverso un paesaggio naturale. Anche nella stagione più fredda, il giardino conserva la sua capacità di meravigliare, offrendo un rifugio culturale per residenti e turisti. L'esperienza invita a scoprire uno dei luoghi verdi più suggestivi della Capitale sotto una luce completamente nuova, garantendo un'attrazione turistica di alto livello per i mesi invernali.