CIA sospesa contributi a valutazioni intelligence ODNI, gravi tensioni interne

Fonti rivelano che la CIA ha interrotto la collaborazione con l'ODNI su alcune valutazioni, comprese quelle sul conflitto in Iran, a causa di dispute su responsabilità e condivisione di informazioni. Il conflitto, in corso da oltre un anno, mina la coordinamento dell'intelligence nazionale in un periodo critico per la sicurezza degli Stati Uniti.

Il direttore della CIA John Ratcliffe , insieme ai vertici di altre agenzie di intelligence statunitensi, ha testimoniato di fronte alla Commissione Intelligence del Senato a Capitol Hill nel marzo 2026.

Tuttavia, la collaborazione tra le agenzie è stata gravemente compromessa da una disputa interna tra la CIA e l'ufficio del Direttore della National Intelligence (DNI), Tulsi Gabbard. Secondo fonti informate, la CIA ha smesso di contribuire ad alcune valutazioni prodotte dall'ODNI, comprese quelle relative al conflitto in Iran.

Il conflitto tra la CIA e l'ODNI si protrae da oltre un anno, disturbando la collaborazione sulle analisi di sicurezza nazionale su cui i presidenti fanno affidamento per navigare nelle complesse sfide estere. Al centro delle divergenze c'è il Gruppo di Iniziative del Direttore, istituito da Gabbard nell'aprile 2025. La CIA, guidata da Ratcliffe, sostiene che il gruppo abbia agito con imprudenza aggirando i protocolli tradizionali di condivisione e declassificazione dell'intelligence.

I funzionari dell'ODNI ribattono che la CIA ha sistematicamente bloccato l'accesso del gruppo alle informazioni. La crisi nella collaborazione tra le agenzie di intelligence arriva in un momento particolarmente pericoloso per l'amministrazione Trump, con gli Stati Uniti coinvolti nel conflitto in Iran e alle prese con sfide alla sicurezza nazionale che vanno dall'espansione militare cinese alla guerra della Russia in Ucraana.

Questa situazione suggerisce che le riforme post-11 settembre 2001, che hanno creato la figura del Direttore della National Intelligence per coordinare le 18 agenzie di intelligence statunitensi, non siano riuscite a porre fine alle disfunzioni. Beth Sanner, ex vicedirettrice della National Intelligence durante il primo mandato di Trump, ha dichiarato che l'ODNI dovrebbe essere "l'olio nel sistema che mantiene fluide le arterie della comunità di intelligence".

Quando questo non avviene, le agenzie tendono a ritirarsi nei propri "stub pipe" (compartimenti stagni) aumentando il rischio di fallimenti dell'intelligence. Oltre alle valutazioni dell'ODNI, la CIA dispone di altri canali per garantire che la sua intelligence, compresa quella sull'Iran, raggiunga il presidente e i responsabili politici. Tali informazioni costituiscono una parte significativa del Presidential Daily Brief, il compendio giornaliero altamente classificato preparato per il presidente.

Gabbard ha annunciato le sue dimissioni come capo dell'intelligence nazionale a partire dal 30 giugno, citando la malattia del marito. Trump ha nominato Bill Pulte, capo della Federal Housing Finance Agency, come direttore ad interim della National Intelligence.

Nonostante le tensioni, una portavoce dell'ODNI, Olivia Coleman, ha affermato che "il presidente e i responsabili politici continuano a ricevere la migliore intelligence e analisi" dalle agenzie, aggiungendo che l'ODNI e le agenzie supervisionate "comunicano e collaborano quotidianamente" con i colleghi della CIA. Il Gruppo di Iniziative del Direttore "operava nell'ambito delle autorità di supervisione dell'ODNI e a sostegno degli ordini esecutivi del presidente", ha aggiunto Coleman.

Reuters aveva riferito a febbraio che Gabbard aveva sciolto il gruppo e riassegnato il personale altrove nella sua agenzia a seguito del controllo congressuale sulle sue attività. Una portavoce della CIA, Liz Lyons, ha dichiarato che "sotto la direzione di Ratcliffe, la CIA si è mossa rapidamente sulle priorità del presidente Trump, con un'agenzia più aggressiva che assume rischi intelligenti per superare in astuzia i nostri avversari e dare agli Stati Uniti un vantaggio decisivo".

Il portavoce della Casa Bianca Davis Ingle ha affermato che la politica estera "pace attraverso la forza" di Trump è "un approccio collaudato che mantiene l'America al sicuro e scoraggia le minacce globali", e che gli sforzi dei media per seminare divisioni interne falliranno. La decisione della CIA di ridurre significativamente il suo contributo alle valutazioni prodotte dall'ufficio di Gabbard è una delle conseguenze più serie della sfiducia reciproca tra le agenzie.

La CIA è stata uno dei principali contributori ai rapporti prodotti dal National Intelligence Council (NIC), il principale organo analitico di intelligence statunitense





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