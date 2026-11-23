La classe del 1976 di Tamai di Brugnera celebra il mezzo secolo ritrovandosi con le maestre Lessio e Santarossa Boer. Un evento legato alla scuola Antonio Sacilotto e alla memoria collettiva.

I coscritti del 1976 di Tamai di Brugnera hanno trasformato il traguardo dei cinquant'anni in un'occasione privilegiata per rinsaldare legami indissolubili e rivivere l'infanzia. Il gruppo ha organizzato un convivio dedicato ai ricordi scolastici, dimostrando che il tempo non ha scalfito la solidità delle amicizie nate decenni fa tra i banchi delle elementari.

Il Ritravarsi a Maron Con Le Maestre

L'iniziativa si è svolta con una serata dedicata alla convivialità presso la vicina localitá di Maron, scelta come scenario ideale per il rientro dei membri della classe. La cena è stata divisa in due momenti distinti: prima una sosta al Caffé Domani e successivamente presso la pizzeria Route 15.8, luoghi che hanno fatto da cornice alle conversazioni nostalgiche.

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Il punto focale dell'evento è stata la presenza delle maestre Maria Eugenia Lessio e Graziella Santarossa Boer. Quest'ultime sono state le educatrici che, nell'anno scolastico 1982, hanno affidato le due classi prime elementari a un totale di trentasei alunni, diventando figure centrali nella formazione dei futuri cinquantenni.

Memoria Della Scuola Antonio Sacilotto

Gran parte della serata è stata spesa nel ricordo dei tempi trascorsi presso la scuola Antonio Sacilotto. L'istituto, che all'epoca aveva sede in via Santa Margherita, ha un posto specifico nella memoria del gruppo, anche se la struttura attuale della via ospita solo la palestra e la sede delle associazioni.

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La sede storica della scuola si è infatti trasferita in un complesso moderno situato in via Alcide De Gasperi. Questo cambiamento architettonico e geografico non ha impedito ai componenti della classe, alcuni dei quali risiedono ancora a Tamai o nelle immediate vicinanze, di mantenere uno spirito di gruppo forte e coeso.

L'Interrogazione Invertita Alle Educatrici

In un gesto simbolico e simpatico, il gruppo ha invertito i ruoli tradizionali sottoponendo le due maestre a un'interrogazione informale. L'obiettivo era saggiare quanto effettivamente le educatrici ricordassero degli episodi salienti dei cinque anni trascorsi insieme ai loro alunni, una sfida che ha messo alla prova la memoria di Lessio e Santarossa Boer.

Le docenti hanno brillantemente superato questa prova di ricordi, portando alla luce dettagli precisi del passato comune. La loro performance è stata accompagnata da immancabili risate e da alcuni piccoli segni di commozione, confermando la profonda empatia e il legame affettivo rimasto intatto con i ragazzi cresciuti sotto la loro guida.

Continuitá Dei Ritrovi Periodici

Nonostante le divergenze geografiche dovute ai trasferimenti di alcuni membri della classe, la volontà di riunirsi periodicamente rimane una costante nella vita del gruppo. Questo evento eccezionale non è un fatto isolato, ma si inserisce in una tradizione consolidata di momenti di ritrovo che permettono di condividere i tanti ricordi conservati nel tempo.

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La celebrazione del cinquantenario rappresenta quindi non solo un aggiornamento anagrafico, ma una validazione della persistenza dei legami sociali e culturali. L'evento ha confermato come l'educazione ricevuta e le relazioni umane foriate negli anni ottanta continui a giocare un ruolo significativo nell'identità collettiva della classe di Tamai di Brugnera.