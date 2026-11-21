Il ministro Crosetto segnala minacce ibride. Politici e esperti discutono l'efficacia dell'Agenzia per la Cybersicurezza e il ruolo dei servizi segreti contro i cyber attacchi.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha recentemente descritto la situazione attuale come una pioggia di "bombe cognitive", evidenziando una serie di eventi disordinati che hanno colpito infrastrutture critiche e la vita quotidiana in Italia. Queste minacce si manifestano in modi diversi, dal malfunzionamento dei frigoriferi nei supermercati ai falsi allarmi nelle scuole che hanno causato evacuazioni, fino a falsi allarmi nel traffico aereo e al furto di dati rivenduti sul dark web.

Crisi Cibernetica: La Reazione Politica e le Polemiche

Emanuele Prisco, sottosegretario all'Interno per Fratelli d'Italia, ha subito accusato il precedente governo Draghi di aver creato un meccanismo frammentato, separando la cybersicurezza dai servizi segreti per istituire un'agenzia specifica. Prisco ha affermato che l'allora sottosegretario Franco Gabrielli aveva previsto questi problemi quando fu approvata la legge, ma la sua critica si concentra sull'incapacità del governo precedente di integrare le competenze necessarie per affrontare le minacce ibride in modo efficace e unitario.

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Franco Gabrielli, a sua volta, ha ribattuto accusando il governo attuale di non aver agito negli ultimi quattro anni. Ha sottolineato che l'Agenzia per la Cybersicurezza e il comparto intelligence rispondono alla stessa autorità politica e hanno compiti distinti ma un unico indirizzo politico. Gabrielli ha chiesto chiarimenti sull'effettiva capacità di contrattacco sviluppatasi e ha interrogato il governo Draghi, guidato da Alfredo Mantovano, sul perché non abbia adeguato la normativa esistente per rendere più efficaci le misure difensive contro le aggressioni informatiche di stato o di gruppo.

Il Ruolo delle Intelligence e la Legge sul "Hack Back"

È fondamentale chiarire che i servizi segreti italiani non hanno abbandonato la componente della cyber-intelligence. L'intera attività degli "007" rimane riservata per ovvie ragioni di sicurezza nazionale, ma la normativa esistente non lascia gli agenti disarmati. In particolare, una legge specifica del luglio 2022 ha regolamentato il cosiddetto "hack back", permettendo ai servizi di effettuare azioni di contrattacco informatico contro gli aggressori, una capacità che molti critici sembrano ignorare o sottovalutare nel dibattito pubblico.

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Gabrielli ha evidenziato come la legge del 2022 fosse già sufficiente se applicata correttamente, chiedendo al governo di spiegare perché non abbia potenziato tali strumenti. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha diretto le agenzie di intelligence per quattro anni, ma la distinzione tra intelligence e cybersecurity rimane netta. Le prime raccolgono informazioni e possono contrattaccare se autorizzate, mentre l'Agenzia per la Cybersicurezza si occupa di prevenzione, coordinamento e protezione della rete nazionale da virus e attacchi, lavorando con la polizia cibernetica e il centro europeo di cybersicurezza di Bucarest.

Proposte di Riorganizzazione e Limiti Istituzionali

Maurizio Gasparri, presidente della commissione Difesa al Senato e membro di Forza Italia, ha commentato la situazione sostenendo che non si debba inseguire il mito di un'agenzia salvifica capace di risolvere tutto. Ogni attore deve svolgere il proprio ruolo, e per questo motivo è prevista un'espansione della capacità cyber con l'assunzione di 500 esperti meglio retribuiti. Inoltre, esiste già un Comando Interforze Cyber-Intel dello Stato Maggiore della Difesa che unifica intelligence e cybersecurity per la sicurezza militare, evitando una duplicazione delle funzioni.

Mantovano aveva precedentemente proposto un'ulteriore riorganizzazione che includeva la militarizzazione e l'accenramento della cybersecurity, affidando ai militari anche il potere di commettere reati senza conseguenze penali, attraverso le cosiddette "tutele funzionali". Questa proposta, avanzata nel gennaio 2025 e in un documento del novembre 2025, prevedeva la creazione di un'arma specializzata di 10-15 mila specialisti. Tuttavia, il disegno è stato bloccato dal resto del governo, che ha temuto una rivoluzione del sistema di sicurezza nazionale senza un consenso politico adeguato.