Ciclismo femminile al Giro d'Italia Women: tra professionalità e tabù infranti

Il Giro d'Italia Women segna l'apice del professionismo nel ciclismo femminile, con atlete che lavorano con psicologi e nutrizionisti e rompono i tabù su ciclo e peso.

Il Giro d'Italia Women, in programma da oggi al 7 giugno, rappresenta un simbolo del ciclismo femminile che ha ormai raggiunto il professionismo globale. Le atlete non sono solo cicliste, ma professioniste che si affidano a team multidisciplinari: psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti e data analyst.

Ogni dettaglio viene monitorato: qualità del sonno, nutrizione, recupero, idratazione e gestione dello stress. Paolo Slongo, storico allenatore di Vincenzo Nibali e Peter Sagan, oggi coach di Elisa Longo Borghini, spiega da Tenerife che le giornate delle campionesse iniziano con attivazione muscolare, stretching e ore di bici in altura. Nei ritiri pre-gara si superano le 25 ore settimanali tra bici, palestra e recupero. L'allenamento femminile non è molto diverso da quello maschile per carichi e struttura.

Un aspetto che sta emergendo con forza è la discussione aperta sul ciclo mestruale e il peso. Per decenni, parlare di ciclo era tabù tra le cicliste. Oggi, atlete come Demi Vollering attribuiscono pubblicamente le loro performance al ciclo, come quando chiuse la Liegi-Bastogne-Liegi al terzo posto e dichiarò che ogni centimetro del suo corpo non voleva muoversi.

Anche il peso è argomento delicato: Rutger Tijssen, allenatore di Pauline Ferrand Prevot, criticò dopo il Tour de France 2025 che il dimagrimento della ciclista avesse rubato la scena alla sua impresa. Questo caso ha acceso dibattiti sulla pressione estetica e sull'equilibrio tra forma fisica e salute. Il Giro d'Italia Women fa parte della triade più prestigiosa con Tour de France Femmes e Vuelta España Femenina. I team hanno budget in crescita, salari minimi obbligatori e dirette tv.

Ogni centimetro del corpo conta, e le atlete lavorano per ottimizzare ogni variabile. La preparazione psicologica è fondamentale: lo stress può compromettere il recupero.

Inoltre, alcuni allenatori come Slongo hanno creato sistemi per correlare ciclo mestruale, allenamenti e fasi lunari per capire meglio la risposta del corpo. Questa attenzione al dettaglio dimostra quanto il ciclismo femminile sia ormai una disciplina scientifica e professionale. La storia del ciclismo femminile ha fatto passi da gigante dal 1924, quando una donna corse per la prima volta insieme agli uomini al Giro d'Italia. Per decenni è rimasto invisibile, con pochi fondi e gare ridotte.

Oggi, invece, con atlete che pubblicano sui social solo immagini di biciclette ultraleggere, caschi aerodinamici e fatica, il messaggio è chiaro: il ciclismo femminile è professionalizzato al massimo livello. Le cicliste non hanno spazio per vacanze ostentate o party; tutto ruota attorno alle due ruote, al corpo e alla preparazione per vincere e indossare la maglia come una seconda pelle





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