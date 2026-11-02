Ciclone Harry: Onde da 16,6 metri e inondazioni estreme nel Mediterraneo

Studio scientifico rivela intensità storica del Ciclone Harry gennaio 2026. Onde 16,6 metri e acque a 500m da costa. Analisi geologia marina e rischi.

Il Ciclone Harry, che ha interessato il bacino del Mediterraneo tra il 19 e il 22 gennaio 2026, si conferma come uno degli eventi meteorologici e marini più violenti mai registrati nell'area geografica centrale. La scoperta della reale intensità di questo fenomeno è dovuta a una nuova ricerca scientifica pubblicata sulla rivista Communications Earth & Environment, edita dal gruppo editoriale Nature. Questo studio ha messo in luce dati senza precedenti che ridefiniscono la comprensione dei rischi associati a queste tempeste nel cuore del mar Mediterraneo.

Onda record di 16,6 metri rilevata

Un dato strumentale eccezionale è stato registrato nel tratto di mare compreso tra Portopalo di Capo Passero e Malta. In questa specifica zona, una boea appartenente alla Rete Ondametrica Nazionale dell'Ispra ha misurato un'onda che ha raggiunto l'altezza straordinaria di 16,6 metri. Questo valore rappresenta il record assoluto mai misurato per la regione del Mediterraneo, superando di gran lunga le soglie considerate normali per la sicurezza marittima e costiera.

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La forza del Ciclone Harry non è stata rilevata esclusivamente dagli strumenti oceanografici tradizionali. Le misurazioni hanno mostrato anche segnali sismici captati dalle reti geofisiche, strumenti normalmente destinati al monitoraggio delle vibrazioni del terreno dovute a terremoti. Questa caratteristica dimostra come l'energia liberata dalla tempesta abbia avuto un impatto fisico tale da simulare attività sismica, confermando l'enorme potenza distruttiva del fenomeno atmosferico.

Studio coordinato da Università di Bari

La ricerca è stata coordinata da Giovanni Scicchitano, professore presso l'Università di Bari Aldo Moro, in stretta collaborazione con Andrea Cannata dell'Università di Catania. Il team di ricerca ha integrato il lavoro di molti altri enti accademici e scientifici, tra cui ricercatori provenienti dall'Ingv, dal Cnr, dall'Ispra e da diversi atenei e istituti di ricerca internazionali. Questa collaborazione multidisciplinare è fondamentale per ottenere una visione completa della dinamica del Ciclone Harry.

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Per analizzare l'evento, gli studiosi hanno esaminato attentamente diciannove siti costieri distribuiti tra Sicilia, Sardegna, Calabria e Malta. La ricostruzione del comportamento del mare è stata effettuata utilizzando un mix sofisticato di dati satellitari, osservazioni dirette effettuate sul campo e simulazioni numeriche ad alta risoluzione. Questo approccio multimetrico ha permesso di isolare i fattori specifici che hanno contribuito all'estrema pericolosità della mareggiata nel periodo gennaio 2026.

Maree penetrate per oltre 500 metri

Una delle conseguenze più allarmanti documentate dallo studio riguarda l'impatto sulle aree abitate e naturali della terraferma. Durante il passaggio del Ciclone Harry, le acque marine sono riuscite a penetrare nell'entroterra per una distanza superiore ai 500 metri dalla linea di costa originale. Questo avanzamento massiccio dell'acqua ha modificato temporaneamente il paesaggio costiero e ha posto a rischio infrastrutture e abitazioni situate in prossimità del mare.

La causa principale di questa penetrazione non è attribuibile solely alla forza delle onde, ma anche alla conformazione specifica dei fondali marini. La topografia sottomarina ha agito come un amplificatore naturale, intensificando gli effetti delle mareggiate e favorendo l'avanzata dell'acqua verso le zone interne. Questo meccanismo spiega come le onde abbiano guadagnato forza e volume mentre si avvicinavano alla costa, rendendo le inondazioni molto più estese del previsto.

Canyon e depressioni aggravano il rischio

Le analisi dettagliate hanno rivelato che caratteristiche geografiche specifiche possono aggravare drasticamente gli effetti delle onde al momento dello scontro con la costa. Canyon sottomarini, antichi canali naturali, depressioni situate dietro le dune sabbiose e pianure alluvionali hanno favorito l'ingresso dell'acqua e il suo accumulo nelle aree interne. Queste formazioni geologiche agiscono come canalizzazioni che convogliano l'energia delle onde direttamente verso l'entroterra.

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Di conseguenza, due tratti di costa diversi, pur subendo la stessa mareggiata del Ciclone Harry, hanno subito conseguenze drasticamente differenti. Questa variabilità è dovuta proprio alla diversa conformazione dei fondali e della morfologia territoriale di ciascuna area. Due zone vicine possono quindi presentare livelli di rischio estremamente disparati a causa di fattori geologici locali che modificano la propagazione dell'energia idraulica.

Progetto Waveguard per la prevenzione

I risultati della ricerca sottolineano l'urgenza di conoscere meglio le caratteristiche specifiche delle aree costiere per valutare con precisione il rischio di inondazioni durante eventi meteorologici estremi. L'analisi scientifica è stata sviluppata nell'ambito del progetto Waveguard, un'iniziativa di monitoraggio avanzato dei rischi marini. Questo programma è finanziato dal programma Interreg Italia-Malta e mira a migliorare le strategie di prevenzione per il Canale di Sicilia.

Il progetto Waveguard è coordinato dall'Università di Catania, con l'obiettivo prioritario di migliorare il monitoraggio e la prevenzione dei rischi idrogeologici nell'area di studio. La comprensione approfondita di come la geologia marina influenzi le mareggiate permette di sviluppare modelli predittivi più accurati. La ricerca fornirà dati essenziali per la protezione delle coste e la sicurezza delle popolazioni esposte a eventi come il Ciclone Harry del gennaio 2026.