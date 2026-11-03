Ciclone Murasu: impatto costa orientale India e evacuazioni Andhra Pradesh

Il ciclone Murasu colpisce l'India orientale martedì 3 novembre 2026. Venti fino a 120 km/h in Andhra Pradesh. Zero vittime finora dopo l'evacuazione di 30mila persone.

Il Dipartimento Meteorologico Indiano ha confermato che il Ciclone Murasu ha colpito la costa orientale del paese il martedì 3 novembre 2026. Questa violenta tempesta rappresenta la seconda perturbazione di grande intensità a colpire la regione in soli sette giorni, costringendo le autorità statali e federali a mettere in atto procedure di emergenza immediate. La formazione del ciclone nel Golfo del Bengala ha richiesto una risposta rapida per proteggere le popolazioni costiere vulnerabili.

Dettagli tecnici e traiettoria del ciclone

L'India Meteorological Department ha specificato che la violenta tempesta ciclonica ha attraversato la costa dello stato sud-orientale dell'Andhra Pradesh tra le 03:30 e le 05:30 dell'ora locale. La struttura meteorologica ha generato venti sostenuti che oscillavano tra i 100 e i 110 chilometri orari. Le condizioni atmosferiche si sono aggravate con raffiche di vento che hanno raggiunto punte massime fino a 120 chilometri orari, causando un notevole stress sulle infrastrutture locali.

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Gestione emergenze e posizionamento attori

Prakhar Jain, amministratore delegato dell'Autorità statale per la gestione delle catastrofi dell'Andhra Pradesh, ha comunicato che non sono stati segnalati morti o feriti gravi fino a questo momento. Tuttavia, l'impatto fisico della tempesta ha già causato danni visibili come alberi sradicati e pali della luce abbattuti lungo le zone colpite. La sua dichiarazione sottolinea l'efficacia delle misure di prevenzione adottate in anticipo rispetto all'impatto diretto.

Le autorità statali hanno avviato le operazioni di evacuazione già lunedì, un giorno prima dell'arrivo previsto del Ciclone Murasu. Il piano di sicurezza prevedeva di mettere in salvo circa 30.000 persone nelle aree che si trovavano sulla traiettoria diretta del ciclone. Questa mobilitazione massiccia è stata fondamentale per minimizzare il rischio di vittime tra i residenti delle zone costiere.

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Impatto regionale e contesto storico recente

Secondo le previsioni aggiornate dall'IMD, gli Stati dell'Andhra Pradesh e del Tamil Nadu, situati più a sud, sono stati identificati come le regioni più colpite dall'evento meteorologico. Il Golfo del Bengala rimane una delle aree geografiche più soggette alla formazione di cicloni tropicali nel mondo. Questa zona ha storicamente generato tempeste mortali che hanno destabilizzato la costa orientale dell'India in diverse occasioni passate.

La situazione attuale si inserisce in un contesto di emergenza ripetuta, poiché si tratta della seconda tempesta a colpire la stessa area in una settimana. Almeno sei persone hanno perso la vita a causa del Ciclone Arnab, classificato dall'IMD come tempesta ciclonica molto severa. Il Ciclone Arnab aveva colpito terra nell'Andhra Pradesh mercoledì scorso, lasciando una scia di distruzione che le autorità stanno ancora cercando di gestire pienamente.