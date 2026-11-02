Ciclone Murasu in India: evacuazioni costa orientale prima dell'arrivo

Autorità indiane evacuano 30mila persone lungo la costa orientale di Andhra Pradesh e Tamil Nadu in previsione dell'impatto del ciclone Murasu martedì.

Le autorità indiane hanno avviato lunedì le operazioni di evacuazione della popolazione lungo la costa orientale dell'India. Questo movimento preventivo è stato organizzato per proteggere gli abitanti di una regione che si sta ancora riprendendo dagli effetti devastanti di un ciclone mortale verificatosi la scorsa settimana. La tempistica è stata calcolata con precisione per precedere l'arrivo della nuova tempesta, che dovrebbe toccare terra nelle prime ore di martedì.

Previsioni sul ciclone Murasu

Il Dipartimento Meteorologico Indiano, noto con l'acronimo IMD, ha rilasciato le sue previsioni ufficiali indicando che il ciclone Murasu dovrebbe stabilizzarsi e toccare terra nell'alba del giorno successivo all'annuncio. L'ente scientifico sottolinea che questa specifica formazione ciclonica è prevista per essere meno intensa rispetto a quella denominata Arnab, che ha colpito la stessa area geografica durante la settimana appena trascorsa. L'analisi comparativa dei dati atmosferici suggerisce una differenza significativa nella potenza delle due pertubazioni.

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Il ciclone Arnab, infatti, aveva causato la morte di sei persone e aveva provocato danni estesi alle infrastrutture locali. Decine di abitazioni sono state completamente distrutte a causa dell'impatto delle forti raffiche di vento e delle piogge torrenziali associate a quel evento meteorologico. Inoltre, le coltivazioni agricole della zona subirono gravissimi danni, mettendo a rischio la sicurezza alimentare e l'economia locale che si basa prevalentemente sull'agricoltura. La memoria recente di questi eventi ha influenzato la rapidità di reazione delle autorità statali.

Operazioni di evacuazione in corso

Prakhar Jain, amministratore delegato dell'Autorità statale per la gestione delle catastrofi dell'Andhra Pradesh, ha fornito aggiornamenti dettagliati alle agenzie di stampa durante una conferenza stampa tenuta lunedì. Secondo le sue dichiarazioni, circa duemila persone sono già state portate in luoghi sicuri attraverso le operazioni iniziali di evacuazione. Queste prime azioni costituiscono solo una frazione del piano complessivo di messa in sicurezza della popolazione residente nelle zone a rischio identificato.

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L'autorità guidata da Jain sta pianificando di evacuare un totale di circa trentamila persone per garantire la massima sicurezza possibile. Il processo è in continua evoluzione e i team di soccorso lavorano in turni intensivi per raggiungere le comunità più isolate. La logistica necessaria per spostare un numero così elevato di cittadini richiede una coordinazione complessa tra diversi dipartimenti governativi e organizzazioni di volontariato locali. La priorità rimane quella di evitare qualsiasi vittima umana durante l'impatto della tempesta.

Geografia dei rischi tropicali

Il ciclone si è originato sulle acque del Golfo del Bengala, una vasta estensione marina che rappresenta una regione particolarmente soggetta allo sviluppo di cicloni tropicali. Questa area geografica è storicamente nota per aver generato tempeste mortali che hanno colpito ripetutamente la costa orientale dell'India nel corso degli anni. Le condizioni oceaniche e atmosferiche specifiche del Golfo favoriscono la formazione e il rafforzamento di questi sistemi meteorologici dannosi.

L'IMD ha identificato specificamente gli stati di Tamil Nadu e Andhra Pradesh come le aree che subiranno il pieno impatto della tempesta. Questi due territori sono situati lungo la costa sud-orientale del paese e si affacciano direttamente sul Golfo del Bengala. La posizione geografica li espone naturalmente alle forze della natura quando i sistemi ciclonici si spostano verso la terraferma. Le comunità costiere di queste regioni devono affrontare un rischio elevato di inondazioni e venti distruttivi.

La combinazione di una costa densamente popolata e di una storia recente di disastri naturali rende la gestione delle emergenze una priorità assoluta per il governo indiano. La capacità di risposta rapida è stata testata più volte negli ultimi tempi e le lezioni apprese dall'evento Arnab sono state integrate nei piani di contingenza attuali. La collaborazione tra gli scienziati meteorologici e i funzionari della gestione delle catastrofi è fondamentale per mitigare gli effetti economici e sociali di questi eventi naturali. La trasparenza nelle comunicazioni pubbliche aiuta a mantenere la calma e a garantire la compliance della popolazione alle ordinanze di evacuazione.