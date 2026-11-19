La Corte Internazionale di Giustizia stabilisce che il Myanmar ha commesso genocidio contro i Rohingya nel 2017. Storia, dettagli e conseguenze.

La Corte Internazionale di Giustizia, principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, ha emesso una sentenza storica che认定 il Myanmar abbia commesso genocidio contro la minoranza etnica dei Rohingya. Questa decisione, presa nel corso di un'operazione militare del 2017, rappresenta il primo caso in cui il massimo tribunale mondiale accerta ufficialmente un atto genocida commesso da uno Stato sovrano. La sentenza è il frutto di un voto a maggioranza tra i quindici giudici del collegio, che hanno respinto categoricamente le difese del governo birmano.

Verdetto Storico e Voti a Maggioranza

Il presidente della Corte, Yuji Iwasawa, ha annunciato ufficialmente che il collegio di giudici ha votato con nove voti favorevoli contro sei per stabilire la responsabilità genocida del Myanmar. Iwasawa ha chiarito che la Corte ha accertato come il Myanmar abbia violato gli obblighi imposti dalla Convenzione sul genocidio durante le azioni nella regione settentrionale di Rakhine. Questa decisione segna un precedente giuridico fondamentale, poiché nessun altro Stato era mai stato formalmente dichiarato colpevole di genocidio da questo tribunale internazionale.

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Dettagli delle Violenzi e Reato Accertato

La sentenza descrive nel dettaglio le atrocità commesse dalle forze di sicurezza birmane, che hanno ucciso migliaia di civili rohingya e perpetrato atti diffusi di violenza sessuale. I giudici hanno inoltre accertato l'esistenza di atti di estrema violenza contro i bambini e l'attacco sistematico contro i rohingya mentre cercavano di fuggire in massa verso i confini. La Corte ha respinto in modo netto l'argomentazione della difesa del Myanmar, che sosteneva che la campagna del 2017 fosse una legittima operazione militare contro gruppi insorti armati.

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Reazioni e Posizioni delle Parti in Causa

La posizione della difesa del Myanmar, che aveva invocato la legittima difesa contro gli insorti, è stata categoricamente rifiutata dal collegio di quindici giudici. La Corte ha stabilito che le azioni non rientravano in questa categoria, ma costituivano invece un attacco diretto contro la popolazione civile rohingya. La decisione di Yuji Iwasawa e dei colleghi sottolinea la gravità delle violazioni internazionali commesse, separando chiaramente le operazioni militari legittime dalle atrocità di massa contro i civili.

Impatto Giuridico e Conseguenze Future

Questa sentenza ha implicazioni profonde per il diritto internazionale e per la responsabilità degli Stati nelle violazioni dei diritti umani. Il Myanmar si trova ora sotto una pressione giuridica senza precedenti, dovendo fare i conti con la determinazione ufficiale della Corte Internazionale di Giustizia. La comunità internazionale potrebbe utilizzare questa decisione come base per ulteriori azioni legali o sanzionatorie, dato che il genocidio è considerato un crimine contro l'umanità di massima gravità. Le vittime rohingya hanno ottenuto un riconoscimento ufficiale delle loro sofferenze, che avevano subito soprattutto nel 2017.