La Corte internazionale di giustizia stabilisce che il Myanmar ha commesso genocidio contro i Rohingya nel 2017. Analisi della sentenza storica e delle implicazioni legali per le vittime.

La Corte internazionale di giustizia dell'Aia ha emesso una sentenza storica stabilendo che le autorità del Myanmar hanno commesso un atto di genocidio contro la minoranza musulmana Rohingya. Questa decisione giunge al termine di un procedimento legale avviato dal Gambia nel 2019 e si basa sulle violenze sistematiche condotte durante l'operazione militare dello Stato di Rakhine nel 2017. Il verdetto rappresenta un passaggio fondamentale nell'accertamento delle responsabilità per le atrocità perpetrate contro la popolazione indigena.

Verdetto della CIJ e composizione della corte

La decisione è stata adottata a maggioranza da quindici giudici della Corte dell'Aia, con nove voti favorevoli e sei contrari. Il presidente della corte, Yuji Iwasawa, ha escluso categoricamente che l'offensiva possa essere classificata come una legittima operazione antiterrorismo, come sostenuto dal governo birmano. I giudici hanno richiamato numerose prove che dimostrano le violenze sistematiche commesse dalle forze di sicurezza durante il conflitto armato.

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"La Corte ritiene che le prove dimostrino che le forze di sicurezza del Myanmar abbiano compiuto uccisioni indiscriminate, separazioni ed esecuzioni di uomini, violenze sessuali e incendi deliberati delle abitazioni dei Rohingya", ha dichiarato il presidente Iwasawa durante la lettura del dispositivo. Questo pronunciamento segna la prima volta che la Corte internazionale di giustizia riconosce ufficialmente che uno Stato ha commesso genocidio, chiamando direttamente in causa le responsabilità delle autorità del Paese per le violenze contro una minoranza etnica e religiosa.

Origini del conflitto nel 2017 e fuga di massa

Le violenze alla base di questa sentenza risalgono all'agosto del 2017, quando l'esercito del Myanmar avviò una brutale campagna militare nello Stato settentrionale di Rakhine. Ufficialmente, l'intervento fu giustificato come una risposta contro gruppi armati insorti, ma si trasformò rapidamente in una persecuzione sistematica della popolazione Rohingya, una minoranza musulmana discriminata da decenni e privata di numerosi diritti civili fondamentali. L'azione militare costrinse centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case per cercare rifugio nel vicino Bangladesh, aggravando una crisi umanitaria già drammatica.

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Le autorità del Myanmar hanno sempre respinto le accuse di genocidio, sostenendo che l'intervento militare fosse una legittima risposta alle attività dei gruppi insorti contro lo Stato. Tuttavia, la Corte internazionale di giustizia ha ora respinto questa ricostruzione, riconoscendo la natura genocidaria delle condotte contestate dalle forze governative. La fuga di massa ha lasciato migliaia di famiglie senza protezione e senza prospettive di ritorno alle proprie terre native, creando uno dei rifugiati più grandi del mondo contemporaneo.

Il ricorso del Gambia e il diritto internazionale

Il procedimento davanti alla Corte internazionale di giustizia era stato avviato nel 2019 dal Gambia, un Paese africano a maggioranza musulmana. La nazione aveva accusato il Myanmar di aver violato la Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Banjul aveva chiesto ai giudici di accertare le responsabilità del governo birmano e di imporre misure per fermare le violazioni, garantire la protezione della minoranza e assicurare alla giustizia i responsabili delle atrocità commesse.

La pronuncia della Corte assume un significato che va oltre il caso specifico, stabilendo un precedente legale importante. Amnesty International ha sottolineato come l'aspetto più rilevante riguardi il riconoscimento che l'intento genocida può coesistere con altri obiettivi, compresi quelli militari. Questo principio è particolarmente importante alla luce degli altri procedimenti per presunto genocidio attualmente all'esame della Corte, tra cui quello promosso dal Sudafrica contro Israele per le operazioni nella Striscia di Gaza.

Reazioni internazionali e nuove misure richieste

La sentenza è stata accolta come un passaggio storico da Amnesty International. La segretaria generale dell'organizzazione, Agnès Callamard, ha parlato di una "conclusione inequivocabile" dopo anni di "dinieghi, impunità e soppressione della verità". Per Callamard, il pronunciamento rappresenta "un raro momento di giustizia" per i sopravvissuti, le vittime e i loro familiari, ma non può essere considerato un punto di arrivo definitivo per la comunità internazionale.

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L'organizzazione denuncia il perdurare delle discriminazioni nei confronti dei Rohingya, sottoposti da decenni a un sistema istituzionalizzato di segregazione e persecuzione che Amnesty definisce apartheid. Callamard ha richiamato l'attenzione sulla situazione politica del Myanmar, dove l'ex comandante delle forze armate Min Aung Hlaing, indicato come responsabile della campagna di violenze, è diventato presidente del Paese in seguito a elezioni pilotate.

Di conseguenza, Amnesty International ha richiesto alla comunità internazionale di non legittimare il nuovo assetto politico del Myanmar. L'organizzazione ha invocato misure concrete come un embargo globale sulle armi e l'interruzione dei trasferimenti di armi, equipaggiamenti militari e tecnologie di sorveglianza. Tra le richieste figurano anche il deferimento della situazione del Myanmar alla Corte penale internazionale, affinché siano accertate tutte le responsabilità per i crimini commessi contro la popolazione Rohingya.