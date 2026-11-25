Gli USA inaspriscono i controlli sull'esportazione di chip IA a Singapore e Thailandia, colpendo Megaspeed e chiudendo il varco legale usato dalla Cina.

La corsa tecnologica tra Stati Uniti e Cina ha raggiunto un nuovo punto di svolta con l'implementazione di rigide norme sull'esportazione di semiconduttori avanzati. Gli Stati Uniti hanno chiuso una falla normativa che permetteva ad aziende asiatiche di accedere ai chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, destinati originariamente al mercato cinese. Questa mossa mira a preservare il vantaggio tecnologico nazionale, bilanciando le preoccupazioni sulla sicurezza con le dinamiche commerciali globali.

Nuova Regolamentazione USA Su Trasbordo Asia

La nuova norma introduce requisiti di licenza per cinque paesi, tra cui Singapore, Malesia e Tailandia, considerati punti cruciali per il trasbordo illegale verso la Cina. Questa decisione del governo Trump ha eliminato la finestra di opportunità creata in precedenza, quando le regole venivano applicate solo a nazioni come la Russia o a società con sede in paesi sotto embargo. Le autorità statunitensi mirano ora a bloccare le vendite di chip IA ai data center non americani che forniscono elevata potenza di calcolo a imprese cinesi.

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Caso Megaspeed E Jensen Huang Sotto Indagine

Il colosso cloud Megaspeed, con sede a Singapore, si trova al centro di un'intensa indagine sulle possibili violazioni delle norme di esportazione. L'azienda, insieme alle sue filiali in Thailandia e Malesia, è stata inserita in una lista nera commerciale, bloccando di fatto le spedizioni di componenti tecnologici. La vicenda è resa ancor più complessa dalle rivelazioni regarding un presunto legame personale tra un ex dirigente di Megaspeed e il CEO di Nvidia, Jensen Huang.

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Storico delle Restrizioni E Licenze Commerciali

Le restrizioni americane sono iniziate nell'ottobre 2022, con un aggiornamento significativo un anno dopo per impedire la vendita di chip progettati per sfiorare le soglie prestazionali vietate. Sebbene l'amministrazione Biden avesse esteso i controlli globali nel gennaio 2025, l'amministrazione Trump ha sospeso l'implementazione a maggio, creando un vuoto normativo sfruttato da società come Megaspeed per noleggiare capacità di calcolo remota. I dati del Comitato per gli Affari Esteri della Camera hanno mostrato che tra dicembre 2025 e maggio 2026 sono stati approvati quasi 900.000 chip avanzati per aziende cinesi.

Impatto Su Nvidia E Accuse Di Contrabbando

Nonostante le accuse di contrabbando, Jensen Huang ha sempre sostenuto l'assenza di prove concrete sui trasferimenti illeciti. Tuttavia, l'accusa federale di marzo contro tre persone associate a Super Micro Computer, accusate di aver dirottato tecnologia per circa 2,5 miliardi di dollari, ha minato questa tesi. Nvidia ha interrotto le vendite a Megaspeed nel giugno 2025, confermando che la società non riceverà ulteriore supporto tecnologico dalla casa madre californiana.