Cina Agricoltura USA: Pechino Legata agli Acquisti ai Tagli Tariffari Reciproci

Il Ministero del Commercio cinese annuncia che gli acquisti di prodotti agricoli statunitensi dipendono dai tagli tariffari reciproci, secondo l'accordo negoziato dopo il vertice di settembre.

Il Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese ha dichiarato giovedì che Pechino è pronta ad acquistare prodotti agricoli degli Stati Uniti, ma solo a condizione che le due nazioni raggiungano un accordo ufficiale sui tagli tariffari reciproci. Questa posizione ufficiale è stata comunicata durante la conferenza stampa periodica tenuta da Huang Ling, portavoce del dicastero economico cinese. La dichiarazione chiarisce che l'entusiasmo commerciale è subordinato a riforme strutturali dei dazi doganali, riflettendo la complessa dinamica diplomatica emersa dopo i recenti colloqui bilaterali ad alto livello tra le due superpotenze economiche globali.

Dettaglio Pacchetto Tariffe Da 60 Miliardi

La situazione commerciale è direttamente collegata al vertice tenutosi a settembre a Washington tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump, dove le delegazioni hanno proposto un pacchetto complessivo di tagli tariffari reciproci del valore di 60 miliardi di dollari. All'interno di questa vasta misura economica, è incluso un segmento specifico relativo ai prodotti agricoli statunitensi, che rappresenta una quota di circa 17 miliardi di dollari del totale delle importazioni cinesi registrate nel 2024. Tuttavia, il piano strategico non è ancora stato finalizzato definitivamente, lasciando spazio a incertezze procedurali che influenzano direttamente le decisioni di acquisto immediate da parte degli enti statali cinesi responsabili degli approvvigionamenti alimentari.

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Posizioni Di Huang Ling E Casa Bianca

Huang Ling ha sottolineato durante il briefing stampa che la Cina spera che gli Stati Uniti collaborino attivamente per creare condizioni favorevoli al commercio agricolo, utilizzando misure quali la riduzione congiunta dei dazi e l'abbattimento delle barriere non tariffarie. La portavoce ha inoltre menzionato l'importanza di ampliare l'accesso al mercato per facilitare lo scambio di merci tra i due paesi. Parallelamente, la Casa Bianca ha dichiarato a maggio che Pechino aveva precedentemente accettato di acquistare ogni anno 17 miliardi di dollari di prodotti agricoli statunitensi a partire dal 2026, con l'obiettivo specifico per l'anno in corso che doveva essere adattato su base proporzionale. Questa discrepanza temporale e contrattuale crea un ambiente normativo fluido che ostacola la pianificazione commerciale a lungo termine.

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Analisi Dati Importazioni Soia E Mais

Un'analisi dettagliata condotta da Reuters evidenzia che la Cina è attualmente sulla buona strada per raggiungere il proprio obiettivo di acquisto di soia americana, settore che gode di uno storico accordo commerciale. Tuttavia, per gli altri prodotti agricoli statunitensi, tra cui carne e mais, le importazioni sono state significativamente inferiori alle aspettative. Tra gennaio e settembre, Pechino ha acquistato solo 7,2 miliardi di dollari di tali beni, un dato che risente dell'incertezza generale sul quadro tariffario. I trader hanno riferito che senza una riduzione concreta dei dazi, i grandi acquisti su scala industriale non sarebbero commercialmente sostenibili, costringendo molti acquirenti a ridurre il volume degli ordini attuali per limitare le perdite economiche immediate.

Impatto Su Agricoltori E Prossimi Passi

La lentezza negli acquisti di beni non soiaha raggiunto il livello più basso per il periodo corrispondente dal 2019, un anno che corrispondeva al culmine della prima guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Questa contrazione delle importazioni aumenta la pressione sugli agricoltori statunitensi, i quali stanno già affrontando costi del carburante elevati che incidono pesantemente sui margini di profitto. Restano irrisolti i dubbi su quando inizi a decorrere ufficialmente il contratto dei 17 miliardi di dollari per i prodotti diversi dalla soia, poiché la Casa Bianca non ha specificato se il periodo di riferimento sia iniziato con l'annuncio di maggio o se comincerà solo una volta che i tagli tariffari proposti dalla Cina saranno stati completamente finalizzati.