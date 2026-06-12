Cina arresta cittadino statunitense U Min Zin con l'accusa di spionaggio e minaccia alla sicurezza nazionale

Il ministero degli Esteri cinese ha confermato l'arresto di U Min Zin, cittadino americano, sospettato di spionaggio. L'intervento è stato comunicato al consolato USA a Guangzhou, in un clima di crescenti tensioni diplomatiche tra Pechino e Washington.

Il ministero degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese ha confermato nella conferenza stampa settimanale tenutasi venerdì che le autorità hanno arrestato U Min Zin, cittadino statunitense, con l'accusa di attività di spionaggio e di minaccia alla sicurezza nazionale .

Secondo il portavoce Lin Jian, l'arresto è avvenuto dopo un'indagine condotta dalle agenzie di sicurezza cinesi, le quali hanno ritenuto che le azioni dell'uomo costituissero un grave rischio per la sovranità dello Stato. Il caso è stato segnalato per la prima volta dal New York Times, che riportava la scomparsa di Min Zin nella città di Kunming, nello Yunnan, la scorsa settimana.

La stampa cinese ha diffuso la notizia dell'arresto poco dopo, sottolineando che le autorità hanno seguito le procedure legali vigenti e che il cittadino statunitense è ora sotto custodia delle forze dell'ordine cinesi.



Le autorità cinesi hanno inoltre informato il consolato generale degli Stati Uniti a Guangzhou, la principale porta d'ingresso diplomatica americana nella regione meridionale del paese.

Il consolato è stato avvisato formalmente dell'arresto e ha ricevuto i dettagli preliminari del caso, ma non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'eventuale assistenza legale da fornire al proprio cittadino. In risposta alle domande dei giornalisti, Lin Jian ha ribadito che gli Stati Uniti saranno tenuti a rispettare il principio di non interferenza negli affari interni della Cina e che la questione sarà gestita attraverso i canali diplomatici consueti.

Il portavoce ha inoltre richiamato l'attenzione su numerosi casi precedenti in cui cittadini stranieri sono stati accusati di spionaggio, ricordando che la Cina mantiene una politica di tolleranza zero verso chiunque cerchi di compromettere la sicurezza nazionale.



L'arresto di U Min Zin si inserisce in un contesto più ampio di tensioni diplomatiche tra Pechino e Washington, alimentate da dispute commerciali, questioni legate al diritto internazionale e accuse reciproche di cyber‑spionaggio.

Gli analisti internazionali osservano che la decisione di trattenere e presumibilmente accusare un cittadino americano potrebbe intensificare le pressioni su Washington per rispondere in modo fermo, ma al contempo derivare in negoziati più delicati su temi di sicurezza e cooperazione. In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità internazionale segue con attenzione il procedimento giudiziario che seguirà l'arresto, mentre le ambasciate di entrambi i paesi continueranno a comunicare attraverso canali diplomatici per evitare un'escalation del conflitto.

La vicenda, ancora in fase di accertamento, rimane sotto stretta osservazione da parte di osservatori dei diritti umani, che chiedono trasparenza e rispetto degli standard internazionali durante l'intero iter giudiziario.





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