Il presidente cinese Xi Jinping e il premier australiano Anthony Albanese definiscono le loro relazioni in profonda evoluzione. Ecco i dettagli sulla nuova fase di cooperazione economica e politica tra i due paesi.

Shenzhen, 19 novembre 2026. Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che le relazioni con l'Australia hanno subito una svolta completa nell'ultimo quinquennio. L'affermazione è stata fatta venerdì durante un incontro bilaterale marginale al vertice APEC a Shenzhen, nella provincia meridionale del Guangdong. L'incontro ha segnato un punto di svolta nel dialogo diplomatico tra Pechino e Canberra.

La svolta diplomatica di Xi Jinping

Xi Jinping ha sottolineato la volontà di Pechino di espandere la cooperazione e gestire le divergenze. Secondo il leader cinese, le due nazioni sono pronte a costruire su recenti miglioramenti. Il presidente ha menzionato esplicitamente i quattro incontri avuti con il premier australiano dal 2022. Ha definito questa serie di dialoghi come il motore di una trasformazione reciproca significativa. La posizione ufficiale indica un desiderio di stabilizzazione strutturale.

Also read Canada Cina Accordi Commerciali Carney APEC 2026

Gestione delle divergenze e interesse comune

Il premier Anthony Albanese ha risposto con una prospettiva di dialogo costruttivo. Durante la conferenza stampa successiva, ha affermato che le differenze sarebbero state discusse in modo diretto. Ha sottolineato che la stabilità è nell'interesse fondamentale di entrambi i Paesi. Albanese ha precisato che l'Australia gestisce le divergenze senza esserne definita. I leader hanno concordato di approfondire una vasta gamma di questioni internazionali. La volontà di mantenere un canale aperto è stata la chiave dell'incontro.

Advertisement

Contesto storico e tensioni commerciali

Le relazioni commerciali avevano subito un forte deterioramento sotto il precedente governo di coalizione di centro-destra. Tale amministrazione aveva richiesto un'indagine sulle origini del COVID-19. Questa mossa aveva provocato una reazione negativa da parte di Pechino. Di conseguenza, la Cina ha imposto barriere a diverse esportazioni australiane. Solo recentemente Pechino ha iniziato a rimuovere queste restrizioni. Le tensioni sono però occasionalmente riemerse per eventi specifici. Tra questi vi sono stati test missilistici nel Pacifico e arresti di cittadini australiani.

Impatto sul settore minerario e strategie future

Il vertice APEC coincide con negoziati delicati per il settore delle risorse. Albanese visiterà Pechino venerdì per incontrare il premier Li Qiang. Sarà accompagnato da importanti executives, tra cui Matt Holcz di Rio Tinto e Geraldine Slattery di BHP. Questi leader parteciperanno a un tavolo con dirigenti aziendali cinesi. Le trattative riguardano le importazioni di minerale di ferro da parte del China Mineral Resources Group. La centralizzazione degli acquisti cinesi sta alterando gli equilibri di potere. La ministra Madeleine King ha avvertito contro potenziali manipolazioni di mercato. Tali azioni violerebbero le regole internazionali e minaccerebbero le entrate governative.