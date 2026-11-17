Il Primo Ministro Mark Carney e il Presidente Xi Jinping concordano riduzioni daziarie a Shenzhen, segnando un nuovo stadio nella relazione bilaterale e nelle strategie commerciali del Canada.

Shenzhen, 17 novembre 2026. Il Primo Ministro del Canada Mark Carney e il Presidente cinese Xi Jinping hanno formalizzato un accordo commerciale significativo durante un incontro bilaterale tenutosi a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, il 17 novembre 2026. Questo incontro si è svolto nei giorni precedenti al vertice dei leader economici dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), segnando un momento cruciale nel riavvicinamento tra le due nazioni e delineando nuove prospettive per il commercio internazionale nella regione.

Riduzione dazi su carne suina e prodotti ittici

L'ufficio del Primo Ministro Mark Carney ha confermato che la Cina ha deciso di ridurre i dazi sulle esportazioni canadesi, con un focus specifico sulla carne suina congelata e sui prodotti ittici. Questa decisione rappresenta una concreta applicazione delle misure concordate per facilitare l'ingresso di beni agricoli e marini canadesi nel mercato cinese. Le agevolazioni tariffarie riguarderanno circa 400 milioni di dollari canadesi, equivalenti a 280 milioni di dollari USA, di esportazioni canadesi. Carney ha definito questa mossa come un passo verso una "maggiore prevedibilità e stabilità" nelle relazioni bilaterali, sottolineando l'importanza di un quadro commerciale più solido e meno soggetto a improvvisi cambiamenti normativi.

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Le esportazioni di carne suina congelata, pesce e altri frutti di mare beneficeranno direttamente di queste nuove condizioni favorevoli. L'obiettivo dichiarato è di supportare i produttori locali affrontando le barriere commerciali che hanno tradizionalmente ostacolato l'accesso al mercato asiatico. Questa mossa tariffaria si inserisce in una strategia più ampia che mira a diversificare le fonti di reddito nazionale e a ridurre la vulnerabilità economica derivante da dipendenze eccessive verso singoli partner commerciali.

Strategia economica e riduzione della dipendenza dagli Stati Uniti

Uno dei pilastri fondamentali della strategia economica guidata da Mark Carney consiste nel ridurre la storica e pesante dipendenza del Canada dagli Stati Uniti. Questa necessità è diventata particolarmente urgente dopo che le autorità americane hanno imposto dazi elevati su numerosi prodotti canadesi, creando significativi attriti commerciali. Di conseguenza, il Canada ha accelerato i suoi sforzi per ampliare le relazioni commerciali con altre potenze economiche globali, inclusa la Cina, al fine di bilanciare l'impatto delle misure protezionistiche nordamericane.

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Carney ha dichiarato durante l'incontro a Shenzhen che il Canada si trova "ben in anticipo rispetto al programma previsto" per raggiungere il proprio obiettivo di aumentare le esportazioni verso la Cina del 50% entro la fine di questo decennio. Questa affermazione indica una forte crescita nel commercio bilaterale e suggerisce che le relazioni commerciali stanno evolvendo più rapidamente di quanto inizialmente ipotizzato dai analisti economici. L'espansione del mercato cinese offre al Canada un'opportunità vitale per diversificare la propria base esportatrice e mitigare i rischi associati alla volatilità dei rapporti con il vicino meridionale.

Scambio di concessioni: acciai cinesi e prodotti agricoli canadesi

L'accordo raggiunto tra Xi Jinping e Mark Carney si basa su un sistema di concessioni reciproche che mira a creare un equilibrio nel commercio bilaterale. Da una parte, la Cina offre agevolazioni per le esportazioni canadesi di carne e pesce. Dall'altra parte, il Canada ha concordato di estendere di due anni le misure di esenzione doganale per determinati prodotti di acciaio e alluminio cinesi. Queste misure erano attualmente in scadenza alla fine del 2026, ma la proroga fornirà ulteriore stabilità al settore manifatturiero cinese e faciliterà l'importazione di questi materiali industriali essenziali in Canada.

Le delegazioni di entrambi i paesi hanno lavorato per allineare le proprie posizioni su questioni commerciali sensibili. L'estensione della moratoria sui dazi per l'acciaio e l'alluminio cinesi dimostra la volontà di Mark Carney di mantenere relazioni commerciali fluide in settori strategici. Allo stesso tempo, le nuove aperture per i produttori canadesi di carne suina e pesce offrono un beneficio economico tangibile per l'agricoltura e la pesca nazionali. Questo scambio di favori commerciali riflette una logica di mutuo vantaggio che cerca di stabilizzare le relazioni economiche in un contesto globale sempre più frammentato.

Contesto geopolitico e sfide della relazione bilaterale

Questo incontro segna la terza occasione in cui Mark Carney e Xi Jinping si confrontano direttamente. I due leader avevano già incontrato precedentemente i loro omologhi durante il vertice APEC dello scorso anno in Corea del Sud e a gennaio, quando avevano concordato di avanzare nel partnership strategico Cina-Canada. Il presidente cinese ha sottolineato che gli scambi e la cooperazione in vari settori si sono pienamente ripresi dopo quell'iniziale accordo. Xi Jinping ha aggiunto che una comunicazione e una cooperazione più forti tra Cina e Canada non beneficeranno solo le due nazioni, ma anche l'intera regione Asia-Pacifico e il mondo.

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Nonostante i progressi commerciali, la relazione resta complessa a causa di tensioni politiche e preoccupazioni sulla sicurezza nazionale. Analisti della sicurezza e organizzazioni per i diritti umani hanno espresso preoccupazione che un avvicinamento a Pechino possa compromettere i valori democratici e la sicurezza del Canada. Critici politici hanno ricordato casi sensibili come l'imprigionamento di Jimmy Lai, editore di Hong Kong, l'esecuzione segreta di quattro cittadini canadesi in Cina lo scorso anno, e le indicazioni dell'intelligence canadese su presunti tentativi di interferenza di Pechino nelle elezioni federali canadesi. Questi eventi continuano a creare un backdrop di diffidenza politica che accompagna i negoziati economici.

Il contesto commerciale è ulteriormente arricchito da sviluppi recenti in settori specifici. I produttori di automobili cinesi come BYD, Geely e Chery hanno fatto passi avanti per entrare nel mercato canadese, approfittando dell'approvazione da parte di Ottawa di importazioni annuali di 49.000 veicoli con un dazio del 6,1%. Il contingente è programmato per aumentare a 70.000 veicoli entro cinque anni. Inoltre, la Cina ha già ridotto i dazi sulla colza canadese dopo la visita di Carney a gennaio e ha esteso le agevolazioni per la farina di colza, l'astice, il granchio e i piselli per altri due anni. Parallelamente, le esportazioni di greggio canadese verso la Cina sono aumentate del 37% nel 2026, evidenziando una diversificazione crescente delle risorse naturali esportate.