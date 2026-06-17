Roma, 17 giugno 2024 - La Cina ha annunciato contromisure dopo il lancio da parte di Taiwan di un sito web per raccogliere informazioni dai cittadini cinesi. Pechino definisce l'iniziativa un atto confrontazionale e sponsorsizza leggi per punire chi collabora con l'intelligence taiwanese.

La Cina ha annunciato che adotterà contromisure in risposta al nuovo sito web del governo di Taiwan rivolto ai cittadini cinesi per segnalare informazioni di intelligence, definendo l'iniziativa come espressione della "mentalità conflittuale" di Taipei.

Il portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan, Chen Binhua, ha accusato Taiwan di condurre attività di spionaggio, infiltrazione e sabotaggio, escalation che mina le relazioni tra le due sponde dello Stretto e tradisce una posizione a favore dell'indipendenza. La risposta cinese arriva dopo che l'Ufficio per la Sicurezza Nazionale di Taiwan ha lanciato la piattaforma, presentata come canale sicuro per i cinesi insoddisfatti del sistema politico del proprio paese e desiderosi di contribuire al cambiamento.

Chen ha sottolineato l'obbligo di tutti i cittadini, le organizzazioni e le aziende cinesi di tutelare la sicurezza nazionale, avvertendo checoloro i quali forniscano intelligence a Taiwan in modo penalmente rilevante saranno perseguiti legalmente. Non sono stati specificati i dettagli delle contromisure promesse.

Taiwan ha giustificato l'iniziativa citando l'adozione di programmi simili da parte di agenzie di Stati Uniti, Gran Bretagna e Israele, mentre la Cina stessa ha utilizzato in passato strategie analoghe, come l'apertura nel 2024 di un indirizzo email per segnalare i presunti reati dei separatisti taiwanesi. La posizione di fondo rimane invariata: il governo di Taipei ribadisce che solo il popolo dell'isola può decidere il proprio futuro, rifiutando le pretese di sovranità di Pechino.

Il contesto storico vede le due sponde impegnate in una lunga attività di spionaggio reciproco, con Taiwan che negli ultimi tempi ha denunciato un incremento dei casi di spionaggio cinese





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