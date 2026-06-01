Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha incontrato il suo omologo brasiliano, Mauro Vieira, a Pechino lunedì, secondo una dichiarazione rilasciata dal ministero cinese. Secondo Wang, Cina e Brasile dovrebbero 'respingere insieme le sfide esterne' e utilizzare i meccanismi multilaterali, tra cui l'ONU e i BRICS, per promuovere 'una governance globale più giusta ed equa'.

Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha incontrato il suo omologo brasiliano, Mauro Vieira , a Pechino lunedì, secondo una dichiarazione rilasciata dal ministero cinese.

Secondo Wang, Cina e Brasile dovrebbero 'respingere insieme le sfide esterne' e utilizzare i meccanismi multilaterali, tra cui l'ONU e i BRICS, per promuovere 'una governance globale più giusta ed equa'. Questo annuncio è stato fatto durante una riunione tra i due ministri degli esteri, in cui è stato discusso il futuro delle relazioni tra i due paesi. Wang ha anche sottolineato l'importanza di una cooperazione più stretta tra Cina e Brasile per affrontare le sfide globali.

'La Cina e il Brasile sono due grandi paesi che condividono una visione comune per il futuro della regione e del mondo', ha detto Wang. 'Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la pace, la stabilità e lo sviluppo economico nella regione'. Wang ha anche espresso la speranza che i due paesi possano collaborare per affrontare le sfide globali, come il cambiamento climatico e la pandemia di COVID-19.

'La Cina e il Brasile sono due paesi che condividono una visione comune per il futuro della regione e del mondo', ha detto Wang. 'Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la pace, la stabilità e lo sviluppo economico nella regione'. La riunione tra i due ministri degli esteri è stata descritta come 'positiva' e 'costruttiva', con entrambi i paesi che hanno espresso la loro intenzione di lavorare insieme per promuovere la pace e la stabilità nella regione.

La Cina e il Brasile sono due paesi che hanno una lunga storia di cooperazione e hanno lavorato insieme per promuovere la pace e la stabilità nella regione. La riunione tra i due ministri degli esteri è stata descritta come 'positiva' e 'costruttiva', con entrambi i paesi che hanno espresso la loro intenzione di lavorare insieme per promuovere la pace e la stabilità nella regione.

La Cina e il Brasile sono due paesi che hanno una lunga storia di cooperazione e hanno lavorato insieme per promuovere la pace e la stabilità nella regione





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