Cina e Canada puntano a raddoppiare gli scambi commerciali entro il 2030

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, in visita a Ottawa, ha annunciato che il Canada potrebbe superare il target del 50% di aumento delle esportazioni verso la Cina entro il 2030, prevedendo un potenziale raddoppio. L'incontro con la ministra canadese Anita Anand ha evidenziato la volontà di diversificare le relazioni commerciali in un contesto di tensioni commerciali con gli Stati Uniti.

Un drone mostra container e camion da trasporto al Porto di Montreal a Montreal, Quebec, Canada . Il 29 maggio, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che il Canada potrebbe superare l'obiettivo di aumentare le esportazioni verso la Cina del 50% entro il 2030, durante un incontro con la sua omologa canadese Anita Anand.

Wang ha espresso la convinzione che, sfruttando lo slancio nelle relazioni bilaterali, le esportazioni canadesi verso la Cina potrebbero addirittura raddoppiare. Anand ha sottolineato la determinazione del Canada a crescere economicamente e a diversificare le proprie partnership commerciali, definendo il legame economico con la Cina significativo. Questa visita di tre giorni di Wang a Ottawa è la prima di un ministro degli Esteri cinese in dieci anni e rappresenta un ulteriore passo per rafforzare i rapporti tra i due paesi.

Prima dell'incontro, il ministro cinese ha stretto la mano al Primo Ministro Mark Carney in vista di un colloquio privato





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