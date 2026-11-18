Analisi delle mosse cinesi alla COP31. Pechino usa la pressione commerciale per bloccare il CBAMS europeo e tenta di salvare l'IPCC dai blocchi geopolitici.

La scena diplomatica della COP31 a Antalya è stata segnata da una netta prevalenza delle tattiche cinesi, con Pechino che ha giocato un ruolo centrale mentre Xi Jinping ospitava i leader mondionali. La delegazione guidata dal viceministro Li Gao ha adottato una strategia di attesa paziente, rifiutando di cedere su punti chiave come il CBAMS, il meccanismo europeo di adeguamento delle emissioni alle frontiere che colpirà le merci importate dalla Cina in base al loro impatto carbonico.

La strategia del CBAMS e le contropartite negoziali

La posizione ufficiale di Pechino, espressa chiaramente da Li Gao, mira a garantire la libera circolazione delle tecnologie verdi e a contrastare quello che definisce come unilateralismo commerciale. La Cina cerca di far includere nella dichiarazione finale della conferenza una critica esplicita al CBAMS, visto come una misura protezionistica che scarica i costi della mitigazione climatica sui paesi in via di sviluppo.

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La co-presidenza australiana ha recepito questo segnale inserendo un paragrafo, il numero 115, che esprime seria preoccupazione per la proliferazione di misure commerciali unilaterali. Questo passo è stato un tentativo di scambiare un segnale di allerta sul CBAMS con il via libera al target 35X35 lanciato dalla co-presidenza turca per l'elettrificazione, anche se l'Unione Europea si appresta a creare forti resistenze a qualsiasi critica diretta.

Il ruolo ambiguo della Cina nella leadership climatica

Nonostante sia il primo emettitore di CO2 al mondo e leader assoluto nella produzione di rinnovabili, la Cina rifiuta di prendere il testimone dell'Europa nella guida dei negoziati onu. Questa scelta deriva da una cautela politica: Pechino teme di essere scrutinata troppo severamente durante la COP33, che coinciderà con il secondo bilancio globale previsto dall'Accordo di Parigi.

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Il paese ha promesso di raggiungere il picco delle emissioni nel 2030 e sta monitorando da vicino i dati attuali. Tuttavia, l'approccio preferito è quello di influenzare i risultati senza assumere la leadership formale delle trattative UNFCCC, evitando così il rischio di fallimenti pubblici in un momento in cui la crisi economica e geopolitica rende i dati energetici sensibili.

La battaglia per salvare l'IPCC dal blocco politico

Oltre alle negoziazioni commerciali, la Cina contribuisce a una battaglia cruciale per salvare l'IPCC da un doppio attacco: la defiscalizzazione e il blocco della pubblicazione del Settimo rapporto di valutazione. Scienziati come Anna Pirani del CMCC sottolineano che questo blocco, sostenuto da Arabia Saudita, India e Russia, mette a rischio la credibilità scientifica delle decisioni future.

Senza il nuovo rapporto, la COP33 rischierebbe di agire alla cieca, basandosi su dati vecchi di sette anni. La presenza cinese in questo sforzo è defilata ma strategica, poiché un'approvazione a maggioranza è diventata impraticabile vista la ampia coalizione ostile. Solo una soluzione politica rapida può impedire che la comunità scientifica perda un decennio di progressi nella comprensione della crisi climatica.