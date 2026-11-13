Cina e Corea del Sud espandono cooperazione IA e biomedicina

Il ministro Wang Yi annuncia nuova collaborazione con Seoul in settori tecnologici e sanitari. Lee Jae Myung incontrerà Xi Jinping a Shenzhen per l'APEC il prossimo novembre 2026.

Beijing ha ufficialmente annunciato la volontà di intensificare la cooperazione bilaterale con la Corea del Sud, estendendo i legami strategici oltre i confini tradizionali. Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha chiarito che il Pechino è pronto a collaborare con Seoul in settori cruciali per il futuro economico e tecnologico, tra cui l'intelligenza artificiale e la biomedicina, segnando una nuova fase di avvicinamento diplomatico. Questa dichiarazione è stata rilasciata venerdì, confermando un forte impegno per lo sviluppo congiunto in aree ad alta tecnologia che richiedono scambio di conoscenze e risorse condivise.

Dipendenza geografica e scelta strategica

Nell'incontro svoltosi a Pechino con il suo omologo sudcoreano, Cho Hyun, il Ministro Wang Yi ha sottolineato la natura ineludibile del legame tra i due stati vicini. La Cina definisce la Corea del Sud un vicino stretto che non può essere allontanato dalla sfera di influenza regionale, ribadendo che mantenere rapporti di buon vicinato e amicizia rappresenta la scelta più corretta e vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte. Questa posizione diplomatica evidenzia come la prossimità geografica imponga una costante interazione, rendendo instabile qualsiasi tentativo di isolare completamente l'uno dall'altro in ambito politico ed economico, una dinamica che i leader dei due paesi hanno cercato di stabilizzare attraverso il dialogo diretto.

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Rottura con l'era Yoon Suk Yeol

La ripresa delle relazioni bilaterali segna un netto distacco rispetto alla politica estera adottata durante la presidenza di Yoon Suk Yeol, predecessore dell'attuale guida sudcoreana. Sotto l'amministrazione Yoon, i legami con Pechino si erano drasticamente inaspriti, a causa dell'avvicinamento strategico di Seul a Washington e Tokyo. Questa allineamento con gli alleati occidentali aveva creato significativi attriti diplomatici, interrompendo la fluidità degli scambi che caratterizzava i decenni precedenti. Il cambio di direzione è avvenuto dopo l'insediamento di Lee Jae Myung nel giugno 2025, il quale ha fatto della normalizzazione dei rapporti con la Cina una priorità fondamentale della sua amministrazione, cercando di correggere le dinamiche conflittuali ereditate dal suo predecessore.

Iniziative concrete di Lee Jae Myung

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha intrapreso azioni diplomatiche concrete sin dall'inizio del suo mandato per ripristinare la fiducia bilaterale. La sua strategia ha incluso un ospite di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Gyeongju alla fine del 2025, un evento simbolico di alta diplomazia che ha riaperto i canali di comunicazione diretta. Inoltre, Lee ha effettuato una visita di Stato in Cina lo scorso gennaio, dimostrando un impegno persistente nel superare le divergenze passate. Queste mosse hanno portato le relazioni tra Cina e Corea del Sud, secondo le dichiarazioni ufficiali, a tornare nuovamente sulla strada giusta, creando le basi per una collaborazione più strutturata e meno condizionata dalle rivalità geopolitiche globali.

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Prossimi passi e vertice APEC a Shenzhen

Il prossimo capitolo di questa riavvicinamento diplomatico si svolgerà la prossima settimana, quando il presidente Lee Jae Myung si recherà in Cina. Durante il viaggio, il leader sudcoreano parteciperà al vertice dei leader dell'APEC, l'organizzazione che raggruppa le economie dell'Asia-Pacifico, previsto a Shenzhen. Questa partecipazione non è solo un gesto simbolico, ma un'opportunità concreta per discutere di politiche commerciali e di integrazione regionale. La presenza di Lee a Shenzhen permetterà incontri bilaterali aggiuntivi, consolidando l'impegno di Pechino a espandere i loro interessi comuni con Seoul e a rafforzare la fiducia reciproca in settori sempre più interdipendenti.

Impatto su intelligenza artificiale e biomedicina

L'enfasi posta da Wang Yi sui settori dell'intelligenza artificiale e della biomedicina indica una volontà di trasformare il diplomatico in pratico. Questi settori rappresentanofrontiere economiche chiave dove la sinergia tra innovazione cinese e capacità sudcoreane potrebbe generare significativi benefici reciproci. L'intelligenza artificiale richiede enormi dataset e infrastrutture, mentre la biomedicina beneficia di scambi clinici e ricerca farmaceutica condivisa. Espandere la cooperazione in queste aree permette ai due paesi di affrontare sfide globali complesse e di migliorare la competitività delle loro rispettive industrie high-tech, riducendo la dipendenza da fornitori esterni e creando catene di approvvigionamento regionalizzate più robuste e resistenti alle crisi internazionali, garantendo stabilità a lungo termine per le economie coinvolte.