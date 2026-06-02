Cina e Europa: il rischio di distruzione della domanda di petrolio

Le tensioni di Hormuz tengono i prezzi del petrolio ben ancorati intorno ai 100 dollari al barile, ma un altro rischio - completamente opposto per gli effetti potenziali sui prezzi - è la distruzione della domanda di petrolio certificata dalla Cina e dall'Asia che si aggiunge al calo anche dall'Europa. La debolezza della domanda, secondo gli esperti di Goldman Sachs, rappresenta un importante rischio al ribasso per le previsioni sul Brent nel quarto trimestre e per il Wti.

Le tensioni di Hormuz tengono i prezzi del petrolio ben ancorati intorno ai 100 dollari al barile (ieri il Brent era a quota 96 dollari) e ancora lo saranno se continua ‘la guerra della tregua’.

Ma c’è un altro rischio - completamente opposto per gli effetti potenziali sui prezzi - che si sta facendo avanti silenziosamente tra le previsioni degli analisti: la mostruosa distruzione della domanda di petrolio certificata dalla Cina (e più in generale dall’Asia) che si aggiunge al calo anche dall’Europa. E una volta distrutta la domanda, è la tesi, sarà difficile farla ripartire quando, prima o poi, sarà riaperto lo Stretto.

Ecco perché la debolezza della domanda, dicono gli esperti di Goldman Sachs, ‘rappresenta un importante rischio al ribasso per le previsioni sul Brent nel quarto trimestre, fissate finora a 90 dollari al barile, e per il Wti a 83 dollari’. Quanto vale questo rischio? Almeno 10 dollari di ribasso per gli analisti.

Il che vuol dire immaginare il Brent di Londra almeno a 80 dollari al barile e il greggio Usa a 73 dollari per fine anno, in piene elezioni Usa di Midterm. Comunque livelli superiori a quelli auspicati da Donald Trump giusto prima dell’avvio della guerra in Iran, quando il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent vedeva il petrolio a picco fino a 50 dollari al barile.

Con buona pace dei produttori di shale gas Usa che hanno un break-even per i nuovi pozzi a 64 dollari al barile, il punto in cui i costi sono coperti dai ricavi. Sotto questi prezzi non avrebbero convenienza a produrre. Per il resto del mondo un calo dei prezzi del petrolio è una buona notizia. Se non fosse che la distruzione della domanda porta in genere con sé anche frenata della crescita, quando non si arriva alla recessione.

Ma vediamo i numeri della domanda in calo. Goldman parte dai dati sulle vendite al dettaglio di aprile in Cina e nell’Europa occidentale che suggeriscono un rischio al ribasso di circa 2 milioni di barili al giorno rispetto alle stime sulla domanda di greggio elaborata dagli analisti già considerate prudenti per aprile. Di qui il taglio di degli obiettivi sul Brent di circa 10 dollari al barile





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