Cina e Medio Oriente: dialogo politico per la pace

La Cina insiste sul dialogo politico in Medio Oriente. Wang Yi e Xi Jinping incontrano Iran e Oman per promuovere soluzioni pacifiche e stabilità regionale.

PECHINO, 2 novembre. Il ministro degli Affari Esteri cinese Wang Yi ha ribadito la necessità di una soluzione politica per i conflitti in Medio Oriente, affermando che tutte le parti coinvolte devono concentrarsi sul dialogo e sulla negoziazione invece di ricorrere nuovamente alle armi. Questo comunicato è stato rilasciato a Pechino durante un incontro con Ali Bagheri Kani, vice segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano. La posizione di Pechino si inserisce in un contesto più ampio di sforzi diplomatici cinesi per aumentare il proprio ruolo nella regione, un obiettivo sottolineato anche nelle recenti comunicazioni con i leader dell' Oman.

Richiesta di dialogo politico regionale

Wang Yi ha dichiarato esplicitamente che la via per risolvere i conflitti mediorientali passa attraverso il dialogo e la negoziazione. Durante l'incontro con l'alto funzionario iraniano, il ministro degli Esteri cinese ha inoltre espresso il sostegno di Pechino alla sovranità e alla sicurezza dell'Iran. Questa dichiarazione sottolinea l'approccio tradizionale della Cina nel promuovere la non interferenza e il rispetto delle sovranità nazionali come pilastri fondamentali per la stabilità internazionale. La riunione a Pechino serve a ribadire l'impegno cinese nel favorire canali diplomatici anziché escalation militari o politiche di forza.

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Incontro con il Sultanato dell'Oman

La mattina precedente a questo scambio con Teheran, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il leader dell'Oman, il sultano Haitham bin Tariq al-Said. Durante l'incontro, avvenuto il 2 novembre 2026 presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, Xi Jinping ha dichiarato che il Medio Oriente e la regione del Golfo non dovrebbero diventare un campo di battaglia per la rivalità tra grandi potenze. Alla presenza del ministro Wang Yi e del presidente della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma Zheng Shanjie, i due leader hanno discusso le implicazioni strategiche di questa posizione. La Cina mira a impedire che la regione sia teatro di conflitti indiretti tra potenze mondiali, un tema centrale nelle relazioni internazionali contemporanee.

Proposte di pace e sostegno diplomatico

In seguito all'incontro con il sultano omanita, è stata rilasciata una dichiarazione congiunta Cina-Oman. In questo documento, Muscat ha affermato di sostenere le proposte di pace cinesi per il Medio Oriente. Il Sultanato ha inoltre espresso la sua attesa per un ruolo più incisivo da parte di Pechino nel raggiungimento di una stabilità duratura nella regione. Questo sostegno diplomatico di un alleato chiave del Golfo rafforza la posizione della Cina come attore fondamentale nelle trattative di pace. La dichiarazione congiunta evidenzia come i paesi della regione vedano in Pechino un possibile mediatore neutrale e costruttivo.

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Missione diplomatica nei paesi del Golfo

La Cina sta esercitando pressioni per ottenere un ruolo diplomatico più importante in Medio Oriente, un'area strategica per le sue risorse energetiche e le sue rotte commerciali. Per consolidare questa posizione, Pechino ha annunciato che il proprio inviato speciale per il Medio Oriente si recherà in visita in Iran, Oman e Arabia Saudia nel corso di questo mese. Questa tournée diplomatica mira a rafforzare i legami con le principali potenze regionali e a promuovere l'agenda di pace proposta da Xi Jinping e Wang Yi. Le visite sono previste per approfondire le discussioni sulla sicurezza regionale e sulla cooperazione economica, integrando gli sforzi politici con quelli materiali.

Contesto geopolitico e stabilità regionale

L'attenzione della Cina sul Medio Oriente riflette una strategia più ampia di espansione della sua influenza globale e di protezione dei suoi interessi economici. La regione è cruciale per la sicurezza energetica della Cina, che dipende dalle importazioni di petrolio e gas naturale dal Golfo Persico. Al contempo, Pechino cerca di presentarsi come un'alternativa alle politiche estere degli Stati Uniti, offrendo una via di sviluppo e stabilità basata sul rispetto della sovranità. Le recenti dichiarazioni e le visite in corso dimostrano un impegno crescente nel trasformare questa posizione retorica in una realtà diplomatica concreta, cercando di bilanciare le relazioni con Iran, Arabia Saudita e altri attori regionali senza prendere esplicitamente parte alle fazioni in conflitto.