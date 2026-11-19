La Cina offre tecnologie e fondi per l'adattamento climatico nel Pacifico, colmando il vuoto lasciato dagli USA. Un'opportunità strategica per Beijing in vista della Cop33 nel 2028.

La crisi climatica sta trasformando il Pacifico in una regione di migrazione forzata, creando un vuoto geopolitico che la Cina è pronta a colmare. Mentre gli Stati Uniti riducono drasticamente l'accesso ai visti per le nazioni insulari, Pechino offre risorse finanziarie, tecnologie avanzate e un'esperienza pregressa nella gestione di spostamenti di massa. Questa divergenza strategica sta ridefinendo le alleanze e le risposte umanitarie nelle isole del Pacifico, dove eventi meteorologici estremi rendono sempre più difficile la vita nei territori tradizionali.

La strategia di adattamento e la competizione regionale

Nessuna altra regione ha denunciato con tanta persistenza le conseguenze dell'aumento del livello del mare e della frequenza delle tempeste sulle abitazioni. Nel 2025, il Forum delle isole del Pacifico ha approvato un piano per il Quadro regionale sulla mobilità climatica. Questa iniziativa mira a creare un centro coordinatore e a condividere strategie di trasferimento pianificato. Paesi come il Vanuatu e le Fiji hanno già integrato questi protocolli nelle loro politiche nazionali, cercando soluzioni pratiche per proteggere le popolazioni vulnerabili.

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L'Australia ha stabilito un accordo con Tuvalu che prevede un canale di immigrazione in cambio di voce negli accordi di difesa. Allo stesso tempo, la competizione tra grandi potenze continua a intensificarsi. Le isole Salomone e le Kiribati hanno interrotto le relazioni con Taiwan per avvicinarsi alla Cina nel 2019, seguite da Nauru nel 2024. La mobilità climatica sta diventando un elemento chiave di questi nuovi patti diplomatici, influenzando le decisioni politiche e gli investimenti internazionali nella regione.

Il ritratti americano e le restrizioni di viaggio

Gli Stati Uniti stanno allontanandosi dalle politiche climatiche internazionali, creando un'opportunità per Pechino. A gennaio, Washington ha annunciato il ritiro dalla Convenzione quadro dell'Onu sui cambiamenti climatici e dal Gruppo intergovernativo di esperti, dopo aver lasciato il Fondo verde per il clima l'anno precedente. La Casa Bianca ha invertito la rotta rispetto alla cooperazione promossa durante l'amministrazione Biden, considerando ora la mobilità climatica meno prioritaria rispetto agli interessi nazionali.

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Questa inversione di tendenza ha conseguenze dirette sui visti. Nel 2025, Tuvalu, Tonga e Vanuatu sono stati inseriti in un elenco di paesi sottoposti a restrizioni sui visti. Inoltre, le Fiji figurano tra le nazioni per cui il rilascio dei visti è stato sospeso a gennaio 2026. I cittadini delle Isole Marshall e di Palau, che riconoscono ancora la sovranità di Taiwan, mantengono diritti di trasferimento negli USA tramite il Trattato di libera associazione, ma il contesto generale si sta restringendo rapidamente per la maggior parte dei pacifici.

La posizione cinese e le competenze tecniche

La Cina possiede le risorse necessarie per diventare leader nella gestione della mobilità climatica. Nel maggio 2025, Pechino ha annunciato uno stanziamento di due milioni di dollari per la cooperazione sul clima con i paesi del Pacifico. L'impegno include la realizzazione di cento progetti comunitari in tre anni, il monitoraggio satellitare per la protezione delle coste e sistemi di allerta precoce. Queste iniziative dimostrano una capacità operativa che le isole insulari stanno cercando attivamente.

Pechino vanta anche competenze tecniche uniche, come le città spugne progettate per assorbire le piogge intense. Tra il 2015 e il 2020, la Cina ha spostato 9,6 milioni di persone da aree a rischio disastri naturali. Questa esperienza su larga scala rende Pechino un partner cruciale per le strategie di adattamento. L'offerta cinese combina investimenti infrastrutturali con supporto tecnico, offrendo alternative concrete alle popolazioni che affrontano l'innalzamento dei mari.

Prospettive future e la Cop33

Il 2028 segna una data cruciale quando un paese dell'Asia-Pacifico ospiterà la Cop33. La Cina sta valutando la possibilità di candidarsi, approfittando del momento favorevole creato dal ritiro americano. Se la consuetudine venisse rispettata, il vertice si aprirebbe dopo le elezioni presidenziali statunitensi. Pechino potrebbe utilizzare questa piattaforma per centralizzare la mobilità climatica, superando i temi tradizionali come i finanziamenti verdi.

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Una presidenza cinese potrebbe unire finanziamenti, competenze tecniche e assistenza alla pianificazione dei trasferimenti in un unico piano coerente. In un passo ancora più ambizioso, Pechino potrebbe aprire canali di ingresso per lavoro temporaneo ai cittadini dei paesi più colpiti, mentre gli USA mantengono le restrizioni. Questa scelta distintiva consoliderebbe l'influenza di Pechino nel Pacifico, offrendo vie legali a chi cerca sicurezza da eventi climatici sempre più devastanti.