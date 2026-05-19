Cina e Russia: Xi Jinping dice a Trump che Putin potrebbe pentirsi dell'invasione dell'Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha hold dell'incontro con il suo omologo cinese Xi Jinping in Cina dove ha dichiarato che l'alleanza tra i due Paesi non è ‘diretta contro nessuno’ e lavora per ‘la pace e la prosperità universale’ fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Tuttavia, Xi Jinping ha riferito la scorsa settimana a Donald Trump che il leader russo Vladimir Putin potrebbe pentirsi di aver invaso l'Ucraina.

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha incontrato il suo omologo cinese, Xi Jinping, in Cina dove, in un discorso congiunto, ha affermato che l'alleanza tra i due Paesi non è ‘diretta contro nessuno’ e lavora per ‘la pace e la prosperità universale’ fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali.

Tuttavia, la scorsa settimana, Xi Jinping avrebbe detto a Donald Trump che il leader russo Vladimir Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Lo riferisce il Financial Times





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Alleanza Russia-Cina Disaccordi Tra Russia E Ucraina Riflessioni Tra Putin E Xi Jinping

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