Cina e Stati Uniti discutono misure per migliorare la sicurezza militare marittima

La Cina e gli Stati Uniti hanno recentemente tenuto scambi 'sinceri e costruttivi' sulla sicurezza aerea e marittima e hanno discusso misure per migliorare la sicurezza militare marittima, secondo quanto dichiarato dalla marina cinese in un comunicato pubblicato lunedì.

Recentemente, la Cina e gli Stati Uniti hanno avuto scambi 'sinceri e costruttivi' sulla sicurezza aerea e marittima e hanno discusso misure per migliorare la sicurezza militare marittima, secondo quanto dichiarato dalla marina cinese in un comunicato pubblicato lunedì.

Le due forze armate hanno tenuto una riunione del gruppo di lavoro dell'Accordo consultivo militare marittimo alle Hawaii dal 28 al 29 maggio e hanno concordato che una migliore comunicazione potrebbe ridurre gli errori di calcolo e migliorare la professionalità. La Cina ha espresso la sua ferma opposizione a qualsiasi azione che minacci la sua sovranità e sicurezza, nonché a qualsiasi violazione, provocazione e ricognizione ravvicinata e molestie che abbiano come obiettivo la Cina





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