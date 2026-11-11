Cina e Stati Uniti: Wang Yi chiama Marco Rubio in contesti di ritmo positivo
Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha telefonato con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, citando una volontà di rafforzare la comunicazione prima del vertice APEC a Shenzhen.
Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha telefonato mercoledì 11 novembre 2026 con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, in un contesto di dialogo di tono "positivo e costruttivo", secondo la stampa statale Xinhua. La chiamata è avvenuta poco prima del vertice dei leader economici dell' APEC previsto a Shenzhen, dove si attendono incontri tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump.
Contesto delle comunicazioni sino-americane
La telefonata tra Wang Yi e Marco Rubio segna un ulteriore passo verso il rafforzamento delle relazioni tra la Cina e gli Stati Uniti. Wang ha sottolineato la stabilità della cooperazione basata su interessi condivisi, definendola una "scelta razionale" dei due paesi. L'intervento è stato trasmesso durante la conferenza stampa che si è tenuta al termine dell'undicesima riunione dei ministri degli esteri dell'Organizzazione di Cooperazione Lancang-Mekong, a Pechino il 4 novembre 2026. La notizia è stata riportata da Xinhua, che ha citato l'espressione di volontà cinese di intensificare il dialogo con Washington.Also readUcraina chiede a Rubio di accelerare la consegna di missili intercettori
Reazioni dei leader e rivalutazione geopolitica
In occasione della chiamata, Wang Yi ha menzionato l'importanza della cooperazione con gli Stati Uniti in tematiche internazionali, tra cui il commercio e la sicurezza regionale. Le comunicazioni suggeriscono una possibile intensificazione di negoziati preliminari per l'APEC, in cui la Cina e gli Stati Uniti si incontrerebbero nuovamente dopo anni di tensione. Alanambi, l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, ha confermato l'interesse dei dirigenti a stabilizzare i rapporti commerciali e a discutere questioni di geopolitica tra la Nuova York e Shenzhen.
Implicazioni per i mercati e le imprese
La dichiarazione di Wang Yi ha già avuto un impatto sui mercati finanziari, con l'indice CSI 300 che ha registrato un incremento del 0,6% alla chiusura della giornata di 11 novembre. Gli analisti prevedono che la stabilità prevista dalle discussioni potrebbe favorire gli scambi commerciali bilaterali, soprattutto nei settori delle tecnologie emergenti e delle energie rinnovabili. Le aziende con esposizione statistica alle filiere tecnologiche asiatiche hanno registrato una crescita di importazioni di artefatti tecnologici per oltre 4,3 miliardi di dollari, secondo i dati del 2026. Inoltre, l'operazione di "cambio positivo" si preannuncia come disposizione di premesse per il prossimo incontro a Shenzhen, dove i leader potrebbero accordarsi su una serie di accordi bilaterali, includendo il nuovo piano di investimento a lungo termine compreso nella Fiscal Year 2027.
Prossimi passi e agenda futura
Il ministero degli esteri cinese ha così ufficializzato che nei prossimi giorni si definirà la data di una riunione tra Wang Yi e Marco Rubio, con l'obiettivo di approfondire le nuove condizioni di cooperazione. Le autorità statunitensi hanno promesso di discutere la stessa questione di aumento delle valute per i partner chimici e di stabilire un nuovo protocollo di collaborazione nelle tecnologie informatiche. La conferenza stampa di Pechino ha inoltre annunciato l'avvio di un "comitato consultivo" per la sicurezza energetica a livello tra le due nazioni, che si è incontrato per la prima volta durante la conferenza di Lanzang-Mekong. Con le traiettorie attese, i rapporti bilaterali sembrano verso nuove fasi di cooperazione consolidata.
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