Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha telefonato con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, citando una volontà di rafforzare la comunicazione prima del vertice APEC a Shenzhen.

Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha telefonato mercoledì 11 novembre 2026 con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, in un contesto di dialogo di tono "positivo e costruttivo", secondo la stampa statale Xinhua. La chiamata è avvenuta poco prima del vertice dei leader economici dell' APEC previsto a Shenzhen, dove si attendono incontri tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump.

Contesto delle comunicazioni sino-americane

La telefonata tra Wang Yi e Marco Rubio segna un ulteriore passo verso il rafforzamento delle relazioni tra la Cina e gli Stati Uniti. Wang ha sottolineato la stabilità della cooperazione basata su interessi condivisi, definendola una "scelta razionale" dei due paesi. L'intervento è stato trasmesso durante la conferenza stampa che si è tenuta al termine dell'undicesima riunione dei ministri degli esteri dell'Organizzazione di Cooperazione Lancang-Mekong, a Pechino il 4 novembre 2026. La notizia è stata riportata da Xinhua, che ha citato l'espressione di volontà cinese di intensificare il dialogo con Washington.

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Reazioni dei leader e rivalutazione geopolitica

In occasione della chiamata, Wang Yi ha menzionato l'importanza della cooperazione con gli Stati Uniti in tematiche internazionali, tra cui il commercio e la sicurezza regionale. Le comunicazioni suggeriscono una possibile intensificazione di negoziati preliminari per l'APEC, in cui la Cina e gli Stati Uniti si incontrerebbero nuovamente dopo anni di tensione. Alanambi, l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, ha confermato l'interesse dei dirigenti a stabilizzare i rapporti commerciali e a discutere questioni di geopolitica tra la Nuova York e Shenzhen.

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Implicazioni per i mercati e le imprese

La dichiarazione di Wang Yi ha già avuto un impatto sui mercati finanziari, con l'indice CSI 300 che ha registrato un incremento del 0,6% alla chiusura della giornata di 11 novembre. Gli analisti prevedono che la stabilità prevista dalle discussioni potrebbe favorire gli scambi commerciali bilaterali, soprattutto nei settori delle tecnologie emergenti e delle energie rinnovabili. Le aziende con esposizione statistica alle filiere tecnologiche asiatiche hanno registrato una crescita di importazioni di artefatti tecnologici per oltre 4,3 miliardi di dollari, secondo i dati del 2026. Inoltre, l'operazione di "cambio positivo" si preannuncia come disposizione di premesse per il prossimo incontro a Shenzhen, dove i leader potrebbero accordarsi su una serie di accordi bilaterali, includendo il nuovo piano di investimento a lungo termine compreso nella Fiscal Year 2027.

Prossimi passi e agenda futura

Il ministero degli esteri cinese ha così ufficializzato che nei prossimi giorni si definirà la data di una riunione tra Wang Yi e Marco Rubio, con l'obiettivo di approfondire le nuove condizioni di cooperazione. Le autorità statunitensi hanno promesso di discutere la stessa questione di aumento delle valute per i partner chimici e di stabilire un nuovo protocollo di collaborazione nelle tecnologie informatiche. La conferenza stampa di Pechino ha inoltre annunciato l'avvio di un "comitato consultivo" per la sicurezza energetica a livello tra le due nazioni, che si è incontrato per la prima volta durante la conferenza di Lanzang-Mekong. Con le traiettorie attese, i rapporti bilaterali sembrano verso nuove fasi di cooperazione consolidata.