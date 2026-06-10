Cina e Taiwan si scontrano sulle pattuglie della guardia costiera

La tensione tra Cina e Taiwan è salita mercoledì, dopo che il governo di Taipei ha denunciato le pattuglie della guardia costiera cinese a est dell'isola come illegali. La Cina ha risposto inviando navi per un'operazione di applicazione della legge sul traffico marittimo in quelle acque, in risposta all'annuncio del mese scorso del Giappone e delle Filippine di avviare colloqui formali sui loro confini marittimi. Taiwan ha accusato la Cina di 'molestare' le navi commerciali chiedendo loro informazioni sulla loro provenienza e destinazione e rivendicando la giurisdizione. La Cina ha difeso le sue azioni come un modo per salvaguardare la sua sovranità nazionale e i suoi interessi marittimi, ma il governo di Taiwan ha respinto le rivendicazioni della Cina e ha descritto le sue azioni come un tentativo di espansione. La Cina ha anche rifiutato le offerte di dialogo del presidente di Taiwan, considerandolo un 'separatista'. Taiwan ha espresso preoccupazione per la vicinanza delle navi della guardia costiera cinese alle isole di Pratas, che si trovano strategicamente all'ingresso del Mar Cinese Meridionale.

La tensione tra Cina e Taiwan è salita mercoledì, dopo che il governo di Taipei ha denunciato le pattuglie della guardia costiera cinese a est dell'isola come illegali.

La Cina, che considera Taiwan come proprio territorio, ha risposto inviando navi per un'operazione di applicazione della legge sul traffico marittimo in quelle acque, in risposta all'annuncio del mese scorso del Giappone e delle Filippine di avviare colloqui formali sui loro confini marittimi. Taiwan ha accusato la Cina di 'molestare' le navi commerciali chiedendo loro informazioni sulla loro provenienza e destinazione e rivendicando la giurisdizione.

La Cina ha difeso le sue azioni come un modo per salvaguardare la sua sovranità nazionale e i suoi interessi marittimi, ma il governo di Taiwan ha respinto le rivendicazioni della Cina e ha descritto le sue azioni come un tentativo di espansione. La Cina ha anche rifiutato le offerte di dialogo del presidente di Taiwan, considerandolo un 'separatista'.

Taiwan ha espresso preoccupazione per la vicinanza delle navi della guardia costiera cinese alle isole di Pratas, che si trovano strategicamente all'ingresso del Mar Cinese Meridionale





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