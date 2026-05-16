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Cina e USA: il doppio gioco tra interessi e ideologie

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Cina e USA: il doppio gioco tra interessi e ideologie
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📆5/16/2026 5:50 AM
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L’articolo analizza le relazioni tra Cina e USA, sottolineando come gli interessi e le ideologie opposte non impediscano la guerra, ma obbligano i due Paesi a un doppio gioco. Tuttavia, la saggezza è necessaria per trovare soluzioni condivise.

È esperto di populismo e identità politica alla Johns Hopkins University. Tedesco naturalizzato americano, è politologo e autore di saggi come ‘La trappola identitaria’, ‘Il grande esperimento’ e ‘Popolo vs. democrazia’.

I due Paesi sono davvero destinati alla guerra, anche solo economica, come predica la ‘trappola di Tucidide’ citata da Xi, o resteranno alleati riluttanti?

‘Filosofi del Settecento come Adam Smith e Immanuel Kant, dicevano che più i Paesi sarebbero stati economicamente dipendenti fra loro, meno probabile sarebbe stata la guerra. I tanti conflitti che hanno attraversato i secoli successivi, dimostrano che non è così: una proto-globalizzazione esisteva già all’inizio della prima guerra mondiale e non è bastata. Questo per dire che la dipendenza esistente fra Stati Uniti e Cina — insieme a interessi geopolitici diversi e ideologie opposte — non rende impossibile la guerra.

Allo stesso tempo, li obbliga, però, a una sorta di doppio gioco: perché interessi diversi finiscono per coincidere, diventando vantaggi condivisi. Il problema è che per questo doppio gioco serve raffinata saggezza. E non la vedo nell’attuale leadership globale’

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