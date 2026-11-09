Cina esercitazioni area denial Pacifico: Koo denuncia minaccia per Taipei

Il ministro della Difesa di Taiwan Wellington Koo conferma le esercitazioni navali cinesi nel Pacifico occidentale. La mossachina precede i vertici APEC e le elezioni locali.

Il ministro della Difesa di Taiwan Wellington Koo ha confermato che la Cina sta conducendo esercitazioni di negazione dell'area nel Pacifico occidentale. Queste operazioni militari coinvolgono attivamente la portaerei Liaoning e altre formazioni navali significative. L'annuncio ufficiale è stato fornito martedì a Pechino dopo un marcato aumento delle attività navali cinesi nella regione.

Taipei considera queste manovre una chiara dimostrazione di potenza militare mirata. Le attività osservate includono schieramenti di oltre cento navi della marina e della guardia costiera cinese. Tali unità operano off-shore rispetto a Taiwan, nel Mar Cinese Meridionale e nelle acque del Pacifico.

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Dettaglio operativo delle operazioni navali

Le esercitazioni rientrano in quella che viene definita strategia Anti-Access/Area Denial o A2AD. Questo concetto tattico mira a impedire a forze esterne di intervenire in un eventuale conflitto. Nel contesto specifico della crisi taiwanese, l'obiettivo principale è bloccare l'eventuale intervento delle forze statunitensi o di altri alleati. L'impedimento mira a proteggere Taipei dall'aiuto esterno in caso di attacco da parte di Pechino.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha precedentemente chiarito la natura ufficiale di queste missioni. Ha dichiarato che l'addestramento della portaerei Liaoning nel Pacifico occidentale è una routine annuale. L'obiettivo dichiarato è testare le capacità di combattimento a lungo raggio in mare aperto. Pechino sostiene che queste esercitazioni non siano dirette contro alcun paese specifico.

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Posizioni e reazioni delle parti coinvolte

Joseph Wu, Segretario Generale del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Taiwan, ha fornito dettagli chiave. Ha pubblicato su X lo scorso settimana informazioni specifiche sugli schieramenti navali. Le sue comunicazioni evidenziano la presenza massiccia di navi da guerra e della guardia costiera cinese.

Wellington Koo ha espresso profonda preoccupazione per l'impatto strategico di queste manovre. Ha dichiarato che la deterrenza militare cinese mira a minare la pace e la stabilità nella regione Indo-Pacifico. Il ministro ha promesso l'uso congiunto di intelligence, sorveglianza e ricognizione. Taipei scambierà informazioni con gli alleati per monitorare continuamente le attività cinesi.

Impatto geopolitico e prossimi eventi critici

Queste esercitazioni avvengono in un momento di alta tensione geopolitica. I testi ufficiali sottolineano che le manovre cinesi precedono importanti eventi diplomatici. Il vertice APEC di Shenzhen si terrà la prossima settimana. Si prevede che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontra nuovamente il presidente cinese Xi Jinping.

Oltre agli incontri diplomatici, la regione affronta prossime elezioni politiche locali. Le elezioni di Taiwan sono programmate per la fine di questo mese. La Cina non ha mai rinunciato all'uso della forza per riunificare l'isola. Pechino afferma tuttavia di preferire la riunificazione pacifica. Il governo di Taipei respinge le pretese di sovranità di Pechino. Solo il popolo taiwanese può decidere il proprio futuro secondo Taipei.