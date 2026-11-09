Cina estende moratoria terre rare 10 gennaio summit APEC

La Cina proroga di due mesi i controlli sulle esportazioni di terre rare fino al 10 gennaio. Questo movimento geopolitico prepara il vertice APEC tra Xi Jinping e Donald Trump a Shenzhen.

Il Ministero del Commercio cinese ha annunciato ufficialmente una proroga di due mesi delle deroghe ai controlli sulle esportazioni di risorse strategiche. Questa decisione garantisce la sospensione provvisoria di una vasta serie di restrizioni commerciali che sarebbero state altrimenti attive a partire dal mese di novembre. La misura si inserisce nel contesto dellengoing trattative commerciali tra Pechino e Washington, mantenendo stabile lo status quo per le aziende interessate.

Dettaglio Moratoria Terreni Rari e Data Scadenza

La moratoria sulle terre rare sarà mantenuta attiva fino al 10 gennaio, come confermato da un breve comunicato stampa emesso lunedì dal governo cinese. Questa estensione rappresenta una parte significativa dell'accordo più ampio raggiunto durante il vertice storico tenutosi in Corea del Sud tra il presidente Xi Jinping e il presidente Donald Trump. La sospensione iniziale delle contromisure era stata stabilita per un anno, ma la proroga recente assicura continuità operativa per le filiere che dipendono da questi materiali critici.

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Il Ministero ha specificato che la proroga è in linea con la più ampia sospensione delle contromisure commerciali e dei dazi annunciata lo stesso giorno. Questa mossa strategica mira a facilitare il dialogo negoziale con gli Stati Uniti d'America, dove si stanno discutendo i termini di un possibile accordo commerciale duraturo che potrebbe ridefinire le relazioni economiche bilaterali nei prossimi anni.

Storia Restrizioni Abril Ottobre e Novem

La situazione attuale nasce da una serie di decisioni aggressive intraprese dalla Cina nel corso del 2025. Nel mese di aprile, Pechino ha introdotto per la prima volta controlli sulle esportazioni di determinate terre rare, giustificando la mossa con esigenze di sicurezza nazionale. Successivamente, nell'ottobre dello stesso anno, le autorità hanno drasticamente ampliato la portata di queste restrizioni, includendo nuove categorie di materiali sensibili nel pacchetto di controllo governativo. Oltre alle terre rare, le nuove misure del 2025 hanno aggiunto controlli rigorosi su determinati diamanti destinati ad applicazioni industriali ad alta tecnologia. Il pacchetto includeva anche restrizioni specifiche sulla tecnologia relativa alle batterie al litio, elementi fondamentali per il settore dei veicoli elettrici e dell'immagazzinamento energetico globale. Questa escalation normativa ha causato immediate preoccupazioni nei mercati internazionali.

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Ruolo Vertice Coreana e Impatto Diplomatico

Le restrizioni imposte nell'autunno 2025 sono state temporaneamente sospese a novembre, immediatamente dopo il vertice bilaterale tra Xi Jinping e Donald Trump in Corea del Sud. Questo incontro diplomatico ha segnato una tregua nelle tensioni commerciali, portando alla decisione di congelare le nuove imposizioni per dodici mesi. La sospensione iniziale è stata vista come un segnale di buona volontà da entrambe le parti, cercando di stabilizzare il mercato globale prima delle prossime fasi di trattativa.

La decisione di lunedì da parte del Ministero del Commercio cinese di estendere questa moratoria conferma la volontà di Pechino di mantenere questa calma temporanea. La mancata imposizione delle restrizioni complete per altri due mesi offre una finestra di tempo cruciale per le aziende occidentali che devono riorganizzare le proprie catene di approvvigionamento alternative.

Prossimi Passi Vertice APEC Shenzhen

Il prossimo passo critico per il commercio internazionale sarà il viaggio del presidente Donald Trump a Shenzhen, nel sud della Cina, previsto per la fine di novembre. Il presidente americano parteciperà al vertice dei leader dell'Associazione dei Paesi dell'Asia Pacifico (APEC) come ospite internazionale di rilievo. Durante questo evento multilaterale, Donald Trump è atteso a incontrare Xi Jinping per un faccia a faccia diretto.

Questo incontro a Shenzhen potrebbe determinare la direzione futura delle relazioni commerciali tra le due potenze economiche mondiali. L'attuale moratoria sulle terre rare servirà da banco di prova per valutare la serietà degli impegni presi dai leader durante le negoziazioni. I mercati finanziari monitoreranno attentamente ogni sviluppo in questa fase delicata, poiché una rottura dei negoziati potrebbe portare al ripristino immediato delle severe restrizioni commerciali.

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La comunità internazionale attende con attenzione gli esiti del summit APEC, poiché qualsiasi accordo o disaccordo pubblico influenzerà direttamente i prezzi delle materie prime strategiche. La stabilità attuale è fragile e dipende interamente dalla capacità dei due presidenti di trovare un terreno comune duraturo. La proroga fino al 10 gennaio rappresenta quindi non solo una misura tecnica, ma un segnale politico di alto livello.