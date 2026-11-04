Cina-Filippine: Wang Yi e Lazaro puntano sul dialogo dopo le tensioni ASEAN

Wang Yi e Ma. Theresa Lazaro concordano di mantenere il dialogo. Le Filippine sottolineano il ruolo di presidente ASEAN in un contesto di tensioni diplomatiche.

La Cina e le Filippine hanno rinnovato l'impegno a mantenere il dialogo e la comunicazione, nonostante le profonde tensioni che attraversano le relazioni bilaterali. Entrambi i governi hanno presentato versioni divergenti riguardo al contenuto di una recente telefonata tra i rispettivi ministri degli Esteri, segnando un tentativo di stabilizzare i rapporti durante un periodo di intensa pressione geopolitica. Questa dinamica è emersa chiaramente il 4 novembre, quando le dichiarazioni ufficiali hanno messo in luce le diverse prospettive sulle cause delle attuali frizioni.

Il Ministero degli Affari Esteri filippino ha confermato che la ministra Ma. Theresa Lazaro ha intrattenuto una conversazione estesa con il suo omologo cinese Wang Yi il 3 novembre. La delegazione di Manila ha definito la chiamata telefonica come "franca, pragmatica e costruttiva", evidenziando la volontà di entrambe le parti di gestire le divergenze attraverso canali diplomatici diretti invece che attraverso escalation pubbliche o ritorsioni immediate.

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Dall'altra parte, l'agenzia di stampa statale cinese Xinhua ha riportato dichiarazioni molto più critiche da parte di Wang Yi. Il ministro degli Esteri cinese ha affermato che le relazioni tra i due paesi sono attualmente vittime di "interferenze malevole", imputando la responsabilità del deterioramento a fattori esterni. Inoltre, ha accusato alcuni politici di comportamenti "irrazionali e intollerabili" che hanno oltrepassato le linee rosse stabilite da Pechino, segnalando una posizione ferma e intransigente sulle questioni di sovranità.

Nonostante le aspre critiche reciproche, entrambi i ministri hanno sottolineato l'importanza del ruolo delle Filippine come presidente dell'ASEAN per l'anno in corso. Il governo di Manila ha ribadito di assumere con serietà le proprie responsabilità istituzionali, garantendo a Wang Yi e ai leader cinesi che verrebbero riservate le dovute cortesie durante i prossimi eventi multilaterali. Questo impegno mira a garantire che le tensioni bilaterali non compromettano il funzionamento del forum regionale.

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La cooperazione diplomatica è stata testata anche in vista dei vertici internazionali che si terranno nelle prossime settimane. I ministri si sono assicurati reciprocamente il rispetto del protocollo durante il vertice dell'ASEAN che si terrà a Manila e durante le riunioni dell'APEC che avranno luogo a Shenzhen alla fine di novembre. La presenza di alti funzionari cinesi in questi eventi è considerata un test cruciale per la capacità di isolare le dispute bilaterali dal contesto cooperativo regionale.

Il premier cinese Li Qiang dovrebbe partecipare alle riunioni dell'ASEAN a Manila, come dichiarato dal Ministero degli Affari Esteri filippino. Questa visita rappresenta un momento significativo per la diplomazia di alto livello, poiché offrirà l'opportunità di un incontro faccia a faccia tra i massimi esponenti dei due governi. La presenza di Li Qiang a Manila potrebbe facilitare un chiarimento diretto sulle posizioni espresse durante la telefonata, fornendo segnali concreti sulla direzione futura della politica estera cinese verso le Filippine e il sud-est asiatico nel suo complesso.