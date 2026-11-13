Cina, indagato l'ex segretario del Partito dell'Hubei Wang Zhonglin

L'autorità anticorruzione cinese annuncia l'indagine su Wang Zhonglin, ex segretario del Partito nell'Hubei, per sospette gravi violazioni.

Wang Zhonglin, ex segretario del Partito Comunista nella provincia cinese dell' Hubei e nella sua capitale Wuhan, è sotto indagine per sospette gravi violazioni della disciplina e della legge. L'annuncio è stato diffuso venerdì 13 novembre dall'autorità anticorruzione cinese, che ha pubblicato una nota ufficiale sul caso. Il termine usato nel comunicato è un eufemismo comunemente impiegato in Cina per indicare la corruzione.

Il provvedimento riguarda uno dei funzionari di più alto profilo emersi dalla gestione della pandemia di COVID-19 nella regione centrale della Cina. La notizia, diffusa dall'agenzia Reuters, segna un nuovo capitolo nella serie di procedimenti che hanno coinvolto la leadership politica dell'Hubei negli ultimi anni.

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Dettagli dell'indagine su Wang Zhonglin

L'autorità anticorruzione cinese ha dichiarato che Wang Zhonglin è sotto indagine per sospette gravi violazioni della disciplina e della legge. La formula, come riportato dalla Reuters, è un eufemismo ampiamente utilizzato per descrivere casi di corruzione all'interno del sistema politico cinese.

Il comunicato è stato pubblicato di venerdì, senza che la nota indicasse ulteriori dettagli sulle accuse specifiche. Le autorità non hanno ancora fornito una descrizione pubblica dei fatti contestati, e le ipotesi di reato restano quelle indicate nella dichiarazione ufficiale.

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Carriera di Wang tra Wuhan e Hubei

Wang Zhonglin, 64 anni, è salito alla ribalta nel febbraio 2020, durante le prime settimane della pandemia di COVID-19, quando è stato nominato massimo responsabile di Wuhan. Ha preso il posto di Ma Guoqiang, rimosso dall'incarico in seguito alle critiche sulla gestione iniziale dell'epidemia da parte della città.

Nel 2021 Wang è stato promosso a governatore dell'Hubei e nel 2024 è diventato segretario del Partito Comunista della provincia, la carica più alta a livello provinciale. Membro anche del Comitato Centrale del partito, all'inizio di quest'anno è stato allontanato da un ruolo politico di primo piano, dopo essere stato nominato a un incarico di alto livello nel parlamento nazionale, un organo che funge in gran parte da organo di ratifica.

Altri casi di corruzione nell'Hubei

Il caso di Wang si inserisce in una serie di procedimenti che hanno colpito la leadership della regione. Jiang Chaoliang, ex segretario del Partito dell'Hubei, è stato condannato ad agosto alla pena di morte con sospensione dell'esecuzione per corruzione.

Anche altri esponenti politici della provincia sono finiti sotto inchiesta. A maggio è stata avviata un'indagine sull'ex governatore Wang Xiaodong, mentre Zhou Xianwang, ex sindaco di Wuhan, è stato condannato a ottobre a 14 anni di reclusione per corruzione. Secondo la Reuters, numerosi alti funzionari che hanno prestato servizio nell'Hubei durante la pandemia sono stati epurati.